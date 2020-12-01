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В ШОС Беларусь хочет больших полномочий

01.12.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Роман Головченко заявил о желании Беларуси получить бОльшие полномочия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

В ШОС Беларусь хочет больших полномочий

Как сообщает tvr.by, об этом он высказался на cовете глав правительств стран организации, которое прошло в режиме онлайн.

В ШОС Беларусь состоит с 2015 года в качестве наблюдателя. По мнению белорусских властей, расширение полномочий позволит стране активнее подключаться ко всем механизмам и проектам организации.

 
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Премьер-министр Роман Головченко заявил о желании Беларуси получить бОльшие полномочия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
 
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