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В ШОС Беларусь хочет больших полномочий
Источник материала: Навiны
Премьер-министр Роман Головченко заявил о желании Беларуси получить бОльшие полномочия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщает
В ШОС Беларусь состоит с 2015 года в качестве наблюдателя. По мнению белорусских властей, расширение полномочий позволит стране активнее подключаться ко всем механизмам и проектам организации.
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Премьер-министр Роман Головченко заявил о желании Беларуси получить бОльшие полномочия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
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