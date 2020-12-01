Молодая пара из Бреста, где оба были ранены: «Кто и за что в нас стрелял?»

Источник материала: Салiдарнасць

Молодые люди вот уже четвертый месяц не могут получить ответ на вопрос. Парень и девушка были сильно ранены выстрелами из проезжающего буса.





Вечером 10 августа Павел вместе со своей девушкой Ольгой гуляли по Бресту. По дороге домой они попали под обстрел резиновыми пулями. Молодой человек с ранением ноги провел в больнице около месяца. Его девушка лечилась в два раза дольше и до сих пор не восстановилась после тяжелых травм: как физической, так моральной.

Это был второй день стихийных протестов после президентских выборов. Вечером того дня в разных частях города возникали стычки с милицией. Для разгона демонстрантов силовики применяли светошумовые гранаты.

– Помню, что мы тогда зашли в обменник на вокзале, затем решили пойти к аптеке на углу Гоголя и Ленина, – рассказывает «Салiдарнасцi» Павел. – Мне нужно было купить лекарства. Интернет тогда не работал, что происходило в городе, мы не знали. Возле аптеки встретили молодого человека, ранее нам незнакомого. Он сказал, что на Машерова, в районе ЦУМа, его ранили резиновой пулей. Стреляли из проезжавшего мимо буса. Парень сообщил, что у Кобринского моста тоже неспокойно. Мы тогда решили ехать в спальный микрорайон, где живет Оля.

Пошли по Гоголя в надежде дойти до бульвара Космонавтов и сесть на автобус. Движение там никто не перекрывал, милиция никого не останавливала. Выйдя на бульвар, мы увидели цепь силовиков со щитами, и движение было перекрыто. На тротуаре стояли какие-то ребята. Мы к ним подошли спросить, что происходит в городе. Они сказали, что сами ничего не знают, мол, только что подъехали.

В этот момент к нам подъехал серый бус. Резко открылась дверь и раздались выстрелы. Мы побежали. Я успел сделать лишь несколько шагов и почувствовал какой-то удар в ногу. Оля крикнула, что ее подстрелили. Мы пригнулись и спрятались за машинами на парковке.

Три парня, с которыми мы разговаривали, спрятались в салон машины. Мы попросились к ним. Забрались на заднее сиденье и замерли. Через пару секунд на парковку подъехал автозак, из него вышли силовики. Мы лежали, старались не двигаться. Боли я вначале не чувствовал.

Неизвестные, по словам Павла, походили по парковке и уехали. Только после этого молодой человек осмотрел свою рану и заметил кровь:

– Сперва подумал, что попали пулькой от пейнтбола, что там синяк какой-то остался. Посветили телефоном, и я увидел большую дыру сантиметра 4 в радиусе, мясо наружу. Нога онемела, было больно. Посмотрел на ногу Оли. У нее в районе бедра была разорвана штанина, проступила кровь. Нас довезли до больницы, мы вышли, крикнули, что ранены. Подбежали врачи, забрали нас, сразу же отправили на операцию.

Врачи диагностировали у Павла огнестрельную рану нижней трети голени. Чтобы закрыть дыру на голени, пришлось пересаживать ткань с бедра.

– Мы очень благодарны врачам и медперсоналу брестских больниц: городской, центральной и областной, – обращается брестчанин. – Все к нам относились с пониманием, помогали. Чего, к сожалению, нельзя сказать о сотрудниках Следственного комитета, правоохранительных органов.

Заявление, которое я написал несколько дней спустя после ранения, официально рассматривается. Со мной не раз беседовал следователь. И каждый раз он пытался задавать вопросы, типа: «Вы уверены, что стреляли из буса?», «Может, на вас кто-то напал во дворе?». У меня сложилось впечатление, что они не хотят докопаться до истины.

Не помогло Павлу и обращение к депутату Палаты представителей Леониду Бричу. Тот месяц назад после личной встречи обещал сделать запрос в силовые структуры, однако ответа парень так и не получил.

– Мы, если бы виновных нашли, могли хотя бы предъявить им счет за моральный вред и материальный ущерб. Ведь на лекарства пришлось потратить немалую сумму. Но главное даже не в этом. Наши власти всегда ставили себе в заслугу умение поддерживать порядок и безопасность на улицах. Но оказалось, все это лишь красивая отмазка. Мы ведь никому не угрожали, просто шли по улице. Кто и за что в нас стрелял? Почему за это никто не ответил? Значит, миф о безопасности просто был выгоден власти до определенного момента?