Вас это точно удивит. Что скрывается внутри заброшенных замков и особняков Франции и Италии?

Источник материала: Onliner

Мы уже как-то привыкли к тому, что вся Беларусь усеяна заброшенными костелами и усадьбами, на восстановление которых у государства просто нет денег. Оказывается, подобная тенденция прослеживается и в Европе: здесь полно замков, домов и вилл, оставленных прежними владельцами на произвол судьбы. По ним вместе со своим мужем путешествует французский фотограф Ksenia Hound. Она публикует снимки самых интересных заброшек у себя в блоге и в Instagram , сопровождая их историей этих мест. Правда, она никогда не раскрывает точное расположение зданий (скорее всего, из-за страха, что их испортят вандалы). Поэтому, если захотите их посетить, придется сильно напрячься. А пока просто посмотрите, как круто они выглядят.

Италия

Особняк футбольного тренера

— Кубки, медали, грамоты, благодарственные письма, раскиданные по всему дому мячи и карточки детей — участников футбольного клуба, спортивная форма, накинутая на спинки стульев или подвешенная над рабочим столом как напоминание о каком-то важном матче или периоде, — все это явно намекает на то, что хозяин этого дома в Италии был футбольным тренером.









Никто не может точно сказать, что же с ним произошло. Кто-то говорит, что, пойманный на махинациях со спортивным инвентарем, он, бросив все, бежал из страны, чтобы уйти от наказания. Кто-то утверждает, что он просто умер от болезни примерно в начале 2000-х, будучи уже пожилым человеком.











Вилла китайской наложницы

— По легенде молодой дипломат из богатой итальянской семьи, который поехал вести важные переговоры в Китай, вернулся оттуда не один: вместе с ним приехала его новая возлюбленная — неописуемой красоты китайская девушка.

Ее семья была самой обычной, что, конечно же, не понравилось итальянской стороне, решительно выступившей против брака.











Влюбленным пришлось скрываться. Специально для своей избранницы юноша построил эту виллу в маленьком итальянском городке, где никто их не знал, с видом на горы и виноградники, и расписал стены в некоторых комнатах китайскими мотивами, чтобы те напоминали ей о доме. Он приезжал к ней так часто, как мог, но с годами его визиты становились все реже и реже. И вот однажды он приехал с новостью, что вскоре женится. Его супругой должна была стать девушка из знатного рода. Обязательства есть обязательства. И сегодня — их последняя встреча.







Прекрасная китаянка приняла эту новость молча и с грустной улыбкой на лице. А после отъезда любимого ее не стало: она упала в объятия горной реки, которую так часто разглядывала из окна долгими одинокими вечерами.

Дом для брата и сестры

— Пережив две мировые войны и смерть мужа, несчастная вдова с двумя детьми купила на полученное пособие небольшой домик на самом краю деревни, окруженный лесом. Кормилец семьи был электриком и скончался от удара током, что во многом определило дальнейший быт его оставшейся семьи — сломленная горем, его жена больше не захотела никакого электричества в их жизни, поэтому к купленному дому не тянулось ни одного провода.









Мать всегда хотела, чтобы ее дети, мальчик и девочка, всю жизнь оставались только вместе, она даже хотела их поженить, когда они выросли, да только ни один священник в округе не согласился этого сделать. Как бы то ни было, после смерти в их заброшенном доме была обнаружена лишь одна двуспальная кровать.





Их семья была изгоями, они жили в собственном мире, в котором большую роль играло творчество. Брат делал скульптуры, сестра рисовала, поэтому их самый обычный до этого дом превратился в сказочный — на входе вас встречала Мэрилин Монро, вокруг собрались различные сказочные персонажи, внутри стены были изрисованы различными сюжетами.

Вилла Возрождения

Ей, кстати говоря, около 400 лет.















Франция

Пристанище таксидермиста

Находится на отшибе очередной деревушки. Скорее всего, там жили несколько человек.



















Замок Сешильен

— Был построен в конце XIII — начале XIV веков некой семьей Альманов, которой принадлежал до конца XVI века. Затем был переделан новыми владельцами, потеряв свою оборонительную функцию и став просто красивой резиденцией для важных господ.

Его конец наступил в 1944 году, когда немецкие войска выяснили, что здесь располагался склад и штаб для бойцов французского сопротивления, и замок подожгли.







С тех пор он оброс деревьями и кустарником, под натиском которых стал постепенно совсем разрушаться, и сейчас здесь везде навешали предупредительные таблички о том, что к руинам лучше не подходить: в любой момент какой-нибудь камешек может упасть на голову.













Особняк предпринимателя

— Он был построен в самом конце XIX века успешным торговцем, которому на пенсии захотелось деревенской тишины и покоя. Но сначала появилась только одна часть будущего замка — та, что «под террасой», когда-то бывшая обычным домом квадратной формы на три этажа.

Позже, в 1913 году, дом приобрел в собственность парижский предприниматель, скупивший в округе за последующие 10 лет еще порядка 17 домов. Но именно этот особняк стал его самым грандиозным проектом.

Предприниматель достроил замок, приделав к нему еще половину — ту самую красивую часть с башенкой.





После он еще несколько раз менял хозяев, совершенствовавших его с каждым разом все больше и больше. В частности, есть предположение, что мозаика с бабочками на стене в одной из ванных комнат появились там в честь очередной владелицы по фамилии Папийон, что переводится как «бабочка».

В 70-х годах особняк выкупил иностранец, заново отремонтировавший и восстановивший нуждавшиеся в этом части, и прожил тут около 3 лет. А после по непонятным причинам покинул Францию.





Говорят, после его отъезда наполненный вещами дом несколько лет верно ждал своего владельца. Но воры и вандалы раньше времени поставили на его возвращении крест: особняк вскрыли, и с тех пор на протяжении многих лет продолжали растаскивать его содержимое. Да так, что остались только голые стены да никому не нужный хлам. Камины, плитку, пол и даже выключатели поснимали и повыдергивали.









В архивных записях также числится, что мэр соседнего городка даже как-то дозвонился до иностранного владельца, чтобы узнать, что тот собирается делать со своей недвижимостью. На тот момент хозяин особняка жил в Штатах, но ни продавать, ни возвращаться в него он не собирался.

— Видимо, он просто доволен тем, что позволяет дому превращаться в руины, — буркнул мэр, но больше ничего сделать не смог.









Дворец с шикарным главным залом и подвалом-лабиринтом



















Замок с кровавой историей

— Когда-то в эпоху Возрождения предки семьи С. попали в городское управление и благодаря своим стараниям и упорству вскоре заняли высокие позиции. Семья начала расширяться и богатеть, скупались новые замки.





В то время многие члены семьи прославились, будучи известными поэтами, писателями и политиками. Но история рода, начавшаяся в доблести, закончилась драмой: это произошло в тот момент, когда Шарль С., влюбившись в другую женщину, решил избавиться от своей жены — наследницы замка, в котором они тогда жили. Зимой 1605 года он душит ее во время сна.

Мать и родственники по стороне девушки не готовы с этим мириться и начинают строить козни против Шарля, унаследовавшего замок и быстренько женившегося на любовнице.













В течение последующих 50 лет за одним убийством тянутся другие. Дуэли, отравления, подстроенные ловушки в лесу во время охоты, заключение и последующие пытки до смерти в тюрьме... Большая семья разделяется на враждующие кланы и умывает руки в крови, обрастая дурной славой.

Даже когда все стихло и былые обиды стерлись с новыми поколениями, тени прошедших событий остались лежать как на самом роде, так и на их бывших владениях.









Семья С. просуществовала до начала XX века, пока не умерла последняя бездетная наследница.