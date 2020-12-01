|
Опарыши едят бургеры, Моргенштерн пришел к Дудю. Это белорусы смотрели на YouTube в 2020 году (видео)
Источник материала: Onliner
Google представила рейтинг самых популярных видеороликов на YouTube среди белорусских зрителей в 2020 году. Основными драйверами просмотров были знаменитости, которые приходят в гости к другим знаменитостям, а также уже раскрученные и известные блогеры. Много белорусы смотрели и общественно-политических роликов, что неудивительно в связи с выборами, прошедшими в стране.
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году:
Также был составлен рейтинг самых популярных музыкальных видео. Little Big по-прежнему держит марку хайповости.
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Беларуси:
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A10, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опарыши едят бургеры, Моргенштерн пришел к Дудю. Это белорусы смотрели на YouTube в 2020 году (видео)
Google представила рейтинг самых популярных видеороликов на YouTube среди белорусских зрителей в 2020 году. Основными драйверами просмотров были знаменитости, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)