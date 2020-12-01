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Опарыши едят бургеры, Моргенштерн пришел к Дудю. Это белорусы смотрели на YouTube в 2020 году (видео)

01.12.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Google представила рейтинг самых популярных видеороликов на YouTube среди белорусских зрителей в 2020 году. Основными драйверами просмотров были знаменитости, которые приходят в гости к другим знаменитостям, а также уже раскрученные и известные блогеры. Много белорусы смотрели и общественно-политических роликов, что неудивительно в связи с выборами, прошедшими в стране.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году:

  1. MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь
  2. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  3. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж!
  4. Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя
  5. Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020
  6. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
  7. Победы Шоушэнка (1 серия) 18+
  8. Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона
  9. Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
  10. ЛУКАШЕНКО ПРОТИВ ТИХАНОВСКОЙ. ЖЕСТКАЯ СХВАТКА.

Также был составлен рейтинг самых популярных музыкальных видео. Little Big по-прежнему держит марку хайповости.

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Беларуси:

  1. Little Big — Uno — Russia RU — Official Music Video — Eurovision 2020
  2. LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)
  3. Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)
  4. Клава Кока — Покинула Чат (Премьера клипа, 2020) 6+
  5. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ
  6. Dabro — Юность (Official video)
  7. MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
  8. ARTIK & ASTI — Девочка танцуй (Official Video)
  9. Cream Soda & Хлеб — Плачу на техно (премьера клипа)
  10. Супер Жорик — Золото (Премьера клипа 2020)
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Google представила рейтинг самых популярных видеороликов на YouTube среди белорусских зрителей в 2020 году. Основными драйверами просмотров были знаменитости, которые...
 
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