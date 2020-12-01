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Kia пересмотрела моторную гамму Ceed для Европы

01.12.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейская компания поделилась подробностями об обновленной линейке силовых агрегатов семейства Ceed для европейского рынка.


Для всех четырех вариантов кузова Ceed (кроме хэтчбека это также универсал Ceed SW, шутинг-брейк ProCeed и кросс-хэтчбек XCeed) теперь доступен новый 1,5-литровый бензиновый двигатель T-GDi, который пришел на смену прежнему мотору объемом 1,4 л. Новый агрегат семейства Smartstream, оснащенный механизмом CVVD, системой рециркуляции выхлопных газов под низким давлением и сажевым фильтром, оказывается на 20 л.с. мощнее 1.4 T-GDi — он развивает 160 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 253 Нм.


Хэтчбек Ceed, оснащенный новым двигателем, способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 секунды в версии с 6-ступенчатой «механикой» или за 8,6 секунды с 7-ступенчатым «роботом». Разгон с места до 100 км/ч у универсалов SW и ProCeed занимает 8,6 секунды (c «механикой») и 8,8 секунды (с «роботом»). XCeed с новым мотором первую «сотню» разменивает за 9 или 9,2 секунды в зависимости от коробки передач.


Также новый мотор может работать в составе мягкогибридной силовой установки EcoDynamics+, которая включает 48-вольтовый стартер-генератор и компактную литий-ионную аккумуляторную батарею. Работает она в сочетании с роботизированной коробкой, но у XCeed такая установка будет предлагаться и в связке с новой 6-ступенчатой «механикой» iMT с электронным управлением приводом сцепления.


Также для Ceed будет доступна еще одна установка EcoDynamics+, которая создана на базе литрового турбомотора T-GDi мощностью 120 л.с. — она будет предлагаться для хэтчбека и универсала Ceed SW, оснащенных 7-ступенчатым «роботом». Также для Ceed по-прежнему доступен «мягкий гибрид» на основе 136-сильного дизеля.

Модели семейства Ceed с обновленной гаммой силовых агрегатов уже доступны для заказа в Европе. Решение о расширении линейки двигателей для Ceed на рынке ТС еще не принято.

 
 
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Корейская компания поделилась подробностями об обновленной линейке силовых агрегатов семейства Ceed для европейского рынка.
 
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