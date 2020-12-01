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Молодого парня, который избил человека, задержала милиция Браслава

01.12.2020 12:19 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

К правоохранителям обратился 42-летний житель поселка Видзы. Он рассказал, что вечером возвращался домой, когда на его пути встала компания парней. Один из них без причины стал избивать мужчину руками и ногами, повалил на землю и продолжил экзекуцию. Когда потерпевший задал резонный вопрос: "За что?", последовала "добавка". Поняв, что сопротивляться только себе хуже, мужчина прикрыл голову и сгруппировался. В какой-то момент товарищам удалось утихомирить нападавшего, и компания скрылась с места преступления.

Как позже будет установлено, в тот вечер под горячую руку молодого человека попал не один человек. Парень дважды затевал драки со своими же приятелями, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь дальнейшей судьбой агрессора займутся следователи.

 
 
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К правоохранителям обратился 42-летний житель поселка Видзы. Он рассказал, что вечером возвращался домой, когда на его пути встала компания парней. Один из них без...
 
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