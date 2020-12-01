«Главный враг у Коли — Наташа»: Как актриса Наталья Эйсмонт оказалась в ближнем окружении Лукашенко

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The Village Беларусь

Кем Наталья была до Эйсмонт, неизвестно

«Ему нужен был человек, который станет ретранслировать его пожелания для СМИ. Своего рода передатчик воли президента. Петкевич частично была таким человеком, хотя и занималась многими другими вопросами, вплоть до строительства Дворца независимости. Были начальники пресс-службы, сугубо мужчины. Они менялись, но никто из них не имел непосредственного и постоянного допуска к президенту, а нужна была ежедневная координация. Причем изначально нужна была женщина, потому что мужчинам он не очень доверяет», — рассказал источник «Медузы», знакомый с работой пресс-службы Лукашенко.

Наталья Эйсмонт и Дарья Шманай. Фото из Instagram Натальи Эйсмонт

Как пропаганда стала должностной обязанностью пресс-секретаря Лукашенко

«Лед в отношениях Коли и Натальи не растаял и два года спустя»







Наталья Эйсмонт сидит прямо за Колей Лукашенко. Рядом с ней — девочка, похожая на внучку Лукашенко Викторию, а за ней — та самая Дарья Шманай

Слева на фото — Дарья Шманай, справа — Наталья Эйсмонт. Фото: Instagram Натальи Эйсмонт







«Главный враг у Николая — Эйсмонт. Сына президента нужно сфотографировать, а он этого жутко не любит. […] Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел…», — говорил Лукашенко в 2017-м.

«Вы не представляете, каких усилий нам стоило все организовать. Глава государства не знал абсолютно. Все проходило в режиме словно проведения спецоперации. Вы не представляете, сколько людей нужно было задействовать, чтобы Николай в Минске мог ездить на репетиции с этими ребятами, с которыми он играл — в режиме „совершенно секретно“. После он ездил на репетиции уже в Александрии — под видом экскурсий. И у нас все сработало, все получилось. Это стоит дорогого», — рассказала позже она.

Не только «Массандра»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Главный враг у Коли — Наташа»: Как актриса Наталья Эйсмонт оказалась в ближнем окружении Лукашенко Специалист по уничтожению бчб-ленточек — вершина карьеры.