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«Главный враг у Коли — Наташа»: Как актриса Наталья Эйсмонт оказалась в ближнем окружении Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Кем Наталья была до Эйсмонт, неизвестно
Александр Лукашенко взял Наталью Эйсмонт пресс-секретарем в ноябре 2014 года. До этого место пресс-секретаря было вакантным почти десять лет, а Наталья работала ведущей «Панорамы» и «Главного эфира» на БТ. По образованию она — актриса драмтеатра и кино, окончила Белорусскую государственную академию искусств, какое-то время работала в минском Театре музкомедии. Но, как она потом рассказывала, на третьем курсе Наталья решила, что театр — это не ее: «в телевизоре мне гораздо комфортнее».
В эфире Наталья появлялась под фамилией Кирсанова, но существует мнение, что Кирсанова — это псевдоним, а настоящая фамилия Натальи — Селюн, однако это догадка, а не доказанный факт. Ее с 2010 года муж Иван Эйсмонт тоже долгое время выступал по телевизору под псевдонимом — Михайлов.
До журналистики Иван Эйсмонт был капитаном милиции в городе Гродно. Возможно, поэтому свадьбу Ивана и Натальи вел тамада в образе милиционера.
Почему Лукашенко спустя десять лет решил опять взять себе пресс-секретаря и почему Наталью, тоже точно неизвестно. Но можно предположить, что пресс-секретарем Лукашенко решил усилить свою пиар-команду накануне президентских выборов 2015 года. Интересный факт: именно на предвыборных плакатах 2015 года Лукашенко впервые смотрит вперед и улыбается. Однако источник «Медузы» связывает воскрешение этой должности именно в 2014 году с уходом с госслужбы Натальи Петкевич, которая до 2004 года была пресс-секретарем Лукашенко, а потом занимала разные должности в Администрации — от от замглавы до помощника президента.
«Ему нужен был человек, который станет ретранслировать его пожелания для СМИ. Своего рода передатчик воли президента. Петкевич частично была таким человеком, хотя и занималась многими другими вопросами, вплоть до строительства Дворца независимости. Были начальники пресс-службы, сугубо мужчины. Они менялись, но никто из них не имел непосредственного и постоянного допуска к президенту, а нужна была ежедневная координация. Причем изначально нужна была женщина, потому что мужчинам он не очень доверяет», — рассказал источник «Медузы», знакомый с работой пресс-службы Лукашенко.
В мини-интервью «Еврорадио» сразу после вступления в новую должность, Эйсмонт сказала, что назначение было для нее неожиданным и она его воспринимает как «творческое предложение». Источники, не верящие в случайности, подозревают, что заметить Эйсмонт Лукашенко помогла Дарья Шманай, которая, по мнению нескольких СМИ, уже тогда работала в службе государственного протокола и сопровождала Лукашенко на разных официальных мероприятиях. В 2014 году Лукашенко сказал в интервью Ксении Собчак, что знает «Дашку» уже два года. О том, что Дарья и Наталья действительно дружат, говорят их частые совместные фото в соцсетях, но нет никаких доказательств, что эта дружба началась до, а не после назначения Эйсмонт. Модельер Александр Варламов предположил, что Лукашенко и Наталью Эйсмонт свела сестра Ивана, спортивная ведущая «Беларусь 1» Анна Эйсмонт, которая раньше их всех оказалась в близком окружении президента.
Наталья Эйсмонт и Дарья Шманай. Фото из Instagram Натальи Эйсмонт
Как пропаганда стала должностной обязанностью пресс-секретаря Лукашенко
В единственном интервью, которое за все время своей карьеры Наталья дала ОНТ, она сказала, что Лукашенко относится к пиару «очень негативно». И, как утверждает источник «Медузы», до 2014 года его пресс-служба действительно занималась исключительно техническими и организационными вопросами. Лукашенко мог видеться с ними лично всего два-три раза за год. Хотя сама Наталья Эйсмонт, еще только вступив в должность в 2014 году, сказала, что ее можно считать «помощник президента»: «Моя должность по регламенту приравнивается к должности помощника».
Неизвестно, какие именно должностные обязанности были у Натальи на старте, но в начале 2017 года они стали еще шире. 13 февраля Лукашенко выпустил Указ №40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь», которым он на 30% сократил численность своей Администрации и официально наделил пресс-секретаря новыми функциями. В документе говорится, что пресс-секретарь подчиняется напрямую президенту. Вот какие функции прописаны в нем:
Координирование деятельность основных государственных СМИ, в том числе, Национальной государственной телерадиокомпании, каналов ОНТ и СТВ, агентства БЕЛТА, газеты «Советская Белоруссия» (которой, в свою очередь, подконтрольны «Рэспубліка», «Народная газета» и ряд других изданий), издательского дома «Звязда».
Координирование работу пресс-служб госорганов для освещения ими деятельности главы государства.
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СМИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА.
Разъяснение основных направлений внутренней и внешней политики, проводимой главой государства.
Обеспечение взаимодействия президента со средствами массовой информации.
Контроль за своевременным и качественным исполнением поручений президента,
Организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих поездок, встреч президента, предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности президента, встречах и других мероприятиях с его участием, а также взаимодействие с беларускими и иностранными журналистами для объективного освещения деятельности президента.
Проводить брифинги по различным вопросам деятельности президента.
Предоставлять президенту и главе Администрации аналитическую и иную информацию о деятельности государственных органов, СМИ по информационному обеспечению внутренней и внешней политики, а также информировать руководителей государственных органов об оценках, критических замечаниях и предложениях, высказанных президентом и руководством Администрации.
Пресс-секретарь ИМЕЕТ ПРАВО ПРИВЛЕКАТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, а также главное идеологическое управление Администрации президента, участвовать в заседаниях Совета министров.
Руководители и другие должностные лица государственных органов и организаций должны предоставлять пресс-секретарю необходимую информацию. Кроме того, пресс-секретарь имеет право требовать безотлагательного приема по служебным вопросам у руководителей и должностных лиц госорганов и организаций.
Эксперты оценивали этот набор функций как очень неожиданно широкий и говорили о том, что Лукашенко фактически наделил пресс-секретаря некоторыми функциями МИДа и Мининформа. Кроме того, президент, который не любит пиар, этим указом закрепил пропаганду одной из главных обязанностей пресс-секретаря. Обратите внимание, что пресс-секретарь, согласно этому указу, формирует не только представление общества о Лукашенко, но и представление Лукашенко о работе госорганов и СМИ.
«Лед в отношениях Коли и Натальи не растаял и два года спустя»
О том, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт стала очень важным человеком в жизни Лукашенко говорят не только документы.
Уже в 2015 году во время инаугурации Эйсмонт сидела рядом с родственниками президента и его ближайшим окружением:
Наталья Эйсмонт сидит прямо за Колей Лукашенко. Рядом с ней — девочка, похожая на внучку Лукашенко Викторию, а за ней — та самая Дарья Шманай
Еще одна интимная часть жизни Лукашенко, в которой точно участвует Эйсмонт — сбор урожая картошки и арбузов, к которому он традиционно привлекает избранных людей.
Слева на фото — Дарья Шманай, справа — Наталья Эйсмонт. Фото: Instagram Натальи Эйсмонт
Есть косвенные свидетельства того, что Наталья не чужая и для Коли Лукашенко, хотя он ее и недолюбливает. В 2017 году, когда Николая уговоривали дать наконец-то интервью, Лукашенко сказал, что тот поставил условие — «никакой Эйсмонт».
«Главный враг у Николая — Эйсмонт. Сына президента нужно сфотографировать, а он этого жутко не любит. […] Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел…», — говорил Лукашенко в 2017-м.
Лед в отношениях Коли и Натальи не растаял и два года спустя. В интервью Алексею Венедиктову Лукашенко сказал: «Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: «Да что она показывает про тебя там?» Вот это самое сложное в общении»».
Однажды во время прямого эфира Эйсмонт сообщила Лукашенко, что Коля выиграл школьные соревнования по лыжным гонкам. А помните, как Николай заставил своего отца прослезиться, неожиданно сыграв на фортепиано во время фестиваля «Александрия собирает друзей»? Руководила организацией этого сюрприза, вероятно сама Эйсмонт:
«Вы не представляете, каких усилий нам стоило все организовать. Глава государства не знал абсолютно. Все проходило в режиме словно проведения спецоперации. Вы не представляете, сколько людей нужно было задействовать, чтобы Николай в Минске мог ездить на репетиции с этими ребятами, с которыми он играл — в режиме „совершенно секретно“. После он ездил на репетиции уже в Александрии — под видом экскурсий. И у нас все сработало, все получилось. Это стоит дорогого», — рассказала позже она.
Не только «Массандра»
До слитого разговора с Басковым, из которого мы узнали о любви Эйсмонт к нему и «Массандре», о личности и жизни самой «Натули» в отрыве от пропаганды было неизвестно почти ничего. Раньше Эйсмонт активно вела личную страницу в Instagram, но сейчас она такая же мертвая, как беларуское правосудие. Из архивных записей можно сделать вывод, что, несмотря на свою близость к Лукашенко, Наталья не вызывала слишком негативных чувств у беларусов. Негодующие и злые комментарии появились на ее странице только сейчас — после выборов. В соцсетях Эйсмонт демонстрировала подписчикам, как она занимается спортом, любит Беларусь, читать и выпить.
А еще показывала свои путешествия, в том числе по Европе, которую теперь уже, вероятно, увидит не скоро (кстати, в этом году санкции против Натальи Эйсмонт были введены впервые). Недавно под ее фотографией 2013 года с подписью «Мюнхен невероятно красив» комментаторы предложили ей более актуальный маршрут: «Гаага тоже понравится».
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