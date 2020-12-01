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Фото из архива

«Вспомнил случай, который у меня с собакой был, когда сломалась машина и мы не смогли уехать с выставки. Я 40 минут звонил, в три службы обратился, все не могли найти машину. И мы пошли пешком домой, — рассказывает предприниматель о том, почему заинтересовался этой сферой. — У нас небольшой парк, всего две машины. Клиент специфический, его нельзя терять, игнорировать. Минимум половина тех, кто обращается, — посетители ветеринарных клиник».

«Как они там оказались, большой вопрос. Я стоял спиной, когда клиент крикнул: «Бежим!» Я понял, что, видимо, начался хапун, и побежал вместе с другими людьми. Меня схватили за одежду, я не сопротивлялся задержанию. Но получил дубинкой со спины и справа по ноге. Очень скоро меня затолкали в бус и там еще отлупили. Я сказал, что кинолог, что у меня удостоверение в кармане, тогда бить перестали», — рассказывает мужчина.

«Что меня удивило — в Центральном РУВД встретили хорошо. Милиционеры водили меня под руки, посадили на стул, воду приносили. Были вежливы, на допросе на меня никто не давил. Это контрастно выглядело после того, как люди в черной экипировке заводили всех скрюченными. Хотя я не был в других РУВД, не видел, как там обращаются с задержанными».

«На каталке меня возил молодой милиционер из уголовного розыска, которого отправили как сопровождающего. Когда я за кушетку хватался от боли, говорил мне: «Терпи, дядя, терпи, скоро закончится», — делится Евгений.

Фото, сделанное сразу после больницы

«Все соседи перепугались, когда в волонтерских списках меня увидели. Люди помогают. Те, кто был в подобных ситуациях, передают ортезы. Спасибо им, потому что купить такие стоило бы рублей 300», — отмечает мужчина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владелец зоотакси «Сябар» после избиения силовиками не может ступить на ногу Люди призывают завалить его такси заказами.

Историю Евгения пересказывают в социальных сетях и призывают поддержать его, обращаясь за услугами зоотакси.Свой сервис Евгений запустил в 2019 году.В воскресенье, 15 ноября, Евгений поехал на подработку. Собирался позаниматься с клиентом и его собакой, так как имеет кинологическое образование. Встречались они в скверике возле улицы Щедрина. Когда консультация закончилась и хозяин уже посадил собаку в машину, выбежали «космонавты».В тот день он был в камуфляже: это его рабочая одежда для занятий с собаками.Что с ногой что-то не так, Евгений почувствовал, когда его пересадили в «стакан» автозака. Невозможно было нормально ступить — будто током било.Скорая забрала Евгения в 6-ю больницу. Оказалось, у него закрытое повреждение мениска и повреждение связок. В приемном отделении на ногу наложили гипсовую лангету.На больничном мужчина пробудет 3-4 недели. Гипс он сменил на специальный фиксатор, передвигается пока с помощью костыля. Говорит, иногда ночью такая боль, что засыпает только к шести утра.Неделю назад Евгений нашел водителя себе на замену, бывшего кинолога. А сам надеется скоро восстановить здоровье: он главный кормилец в семье, жена в декрете с маленькой дочкой.На днях к мужчине собирается прийти следователь и опросить по факту полученных травм. Суд планировался на 3 декабря (на Евгения составили протокол по статье 23.34), но из-за больничного заседание перенесут.