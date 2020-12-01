Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зачем нужны зимние щётки стеклоочистителей Рассказываем, чем отличаются зимние щётки от обычных и стоит ли тратить на них деньги.

В целом, щётки стеклоочистителей бывают каркасные и бескаркасные. И те, и другие можно эксплуатировать зимой, но бескаркасные конструкции работают лучше – у них меньше шансов покрыться льдом, но и они страдают от неплотного прилегания поверхности к ветровому стеклу. Это приводит к тому, что «дворники» начинают «мазать» и оставлять на стекле как минимум полосы, а то и целые неочищенные участки.Так называемые зимние щётки обычно можно узнать по кожуху, в который спрятан каркас. Он препятствует попаданию на щётку снега и воды с последующим обледенением. Кроме того, лезвие зимних «дворников» делают длиннее и толще, чтобы резина лучше справлялась со снегом и льдом. Некоторые производители также отмечают, что каркас таких щёток оборудован более мощными пружинами, чтобы лучше прижимать их к стеклу.На самом же деле не всё так просто. Защитный кожух не является герметичным и хоть немного, но пропускает внутрь влагу, в результате чего каркас всё-таки замерзает – особенно при перепадах температур и ночных заморозках. А вот добраться до места обледенения и расколоть лёд руками, как с обычными щётками, невозможно – приходится ждать, пока они оттают от нагрева ветрового стекла.В противном случае есть риск сломать защитный чехол и превратить зимние щётки стеклоочистителей в обычные «всесезонные». С учётом того, что зимние «дворники», как правило, ощутимо дороже обычных, едва ли игра стоит свеч. Стеклоочистители для зимы не особо долговечнее обычных и вряд ли чистят ветровое стекло лучше. А на разницу в стоимости гораздо полезнее обновить щётки после зимы.