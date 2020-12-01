ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем нужны зимние щётки стеклоочистителей

01.12.2020 12:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Зачем нужны зимние щётки стеклоочистителей
Фото: Pixabay
Проблемы зимней эксплуатации щёток стеклоочистителей известны всем: в сильные морозы они примерзают к ветровому стеклу, покрываются льдом в снегопад и твердеют при низких температурах. Совокупность этих факторов мешает щёткам выполнять свои обязанности – удалять со стекла грязь, слякоть и химические реагенты. Может, «специальные» зимние щётки избавлены от этих проблем?

В целом, щётки стеклоочистителей бывают каркасные и бескаркасные. И те, и другие можно эксплуатировать зимой, но бескаркасные конструкции работают лучше – у них меньше шансов покрыться льдом, но и они страдают от неплотного прилегания поверхности к ветровому стеклу. Это приводит к тому, что «дворники» начинают «мазать» и оставлять на стекле как минимум полосы, а то и целые неочищенные участки.

Так называемые зимние щётки обычно можно узнать по кожуху, в который спрятан каркас. Он препятствует попаданию на щётку снега и воды с последующим обледенением. Кроме того, лезвие зимних «дворников» делают длиннее и толще, чтобы резина лучше справлялась со снегом и льдом. Некоторые производители также отмечают, что каркас таких щёток оборудован более мощными пружинами, чтобы лучше прижимать их к стеклу.

На самом же деле не всё так просто. Защитный кожух не является герметичным и хоть немного, но пропускает внутрь влагу, в результате чего каркас всё-таки замерзает – особенно при перепадах температур и ночных заморозках. А вот добраться до места обледенения и расколоть лёд руками, как с обычными щётками, невозможно – приходится ждать, пока они оттают от нагрева ветрового стекла.

В противном случае есть риск сломать защитный чехол и превратить зимние щётки стеклоочистителей в обычные «всесезонные». С учётом того, что зимние «дворники», как правило, ощутимо дороже обычных, едва ли игра стоит свеч. Стеклоочистители для зимы не особо долговечнее обычных и вряд ли чистят ветровое стекло лучше. А на разницу в стоимости гораздо полезнее обновить щётки после зимы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, чем отличаются зимние щётки от обычных и стоит ли тратить на них деньги.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика