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Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова
Источник материала: UDF
Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Вокруг личной жизни Евгения Миронова ходило множество слухов. Когда талантливый и выдающийся актер полюбился публике, люди начали выяснять, кому на самом деле принадлежит его сердце. В список его «невест» попали многие публичные личности. Среди них были Алена Бабенко, Анна Чиповская, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие известные артистки. Отдельное внимание поклонники актера уделяли и всеми любимой Анастасии Заворотнюк. В сценической паре с ней Евгений Миронов расцветал на глазах.
Артист сблизился с очаровательной брюнеткой, благодаря Школе-студии МХАТ. Бдительные фанаты актера были уверены, что его тесная связь с Анастасией Заворотнюк носит романтический характер и имеет сексуальный подтекст. Однако Евгений и Анастасия отрицали наличие романа, убеждая окружающих, что испытывают друг к другу теплые дружеские чувства. Миронов всячески содействовал карьерному росту близкой напарницы, и она была ему очень за это признательна.
На праздновании дня рождения Евгения Миронова Анастасия Заворотнюк встретила будущего мужа Олафа Шварцкопфа. В результате последствий этого судьбоносного знакомства слухи об интимных отношениях артистки с Евгением Мироновым перестали распространяться.
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Вокруг личной жизни Евгения Миронова ходило множество слухов.
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