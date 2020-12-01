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Apple Watch спасли жизнь молодому парню

01.12.2020 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Apple Watch спасли жизнь молодому парню
Иллюстративное фото
Умные часы Apple Watch неоднократно упоминались в новостях, связанных с преждевременным выявление проблем со здоровьем пользователей.

25-летний Закари Зис (Zachary Zies) сообщил, что его Apple Watch спасли его в День Благодарения. Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха. Заболевание поражает позвоночник, мозг и сердце, что может привести проблемам с ходьбой и речью.

Датчик сердечного ритма Apple Watch обнаружил, что сердце Закари билось с частотой 210 ударов в минуту. После чего Закари Зис отправился к своему лечащему врачу и прошел процедуру под названием абляция артерии. После чего он пошёл на поправку.

Пару лет назад умные часы Apple Watch спасли жизнь 76-летнему Гастону Д'Акуино (Gaston D'Aquino), а в начала года они уведомили о несчастном случае родственников 67-летнего жителя Норвегии Торалва Остванга (Toralv Ostvang).
 
 
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Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха.
 
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