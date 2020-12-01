|
Apple Watch спасли жизнь молодому парню
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
25-летний Закари Зис (Zachary Zies) сообщил, что его Apple Watch спасли его в День Благодарения. Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха. Заболевание поражает позвоночник, мозг и сердце, что может привести проблемам с ходьбой и речью.
Датчик сердечного ритма Apple Watch обнаружил, что сердце Закари билось с частотой 210 ударов в минуту. После чего Закари Зис отправился к своему лечащему врачу и прошел процедуру под названием абляция артерии. После чего он пошёл на поправку.
Пару лет назад умные часы Apple Watch спасли жизнь 76-летнему Гастону Д'Акуино (Gaston D'Aquino), а в начала года они уведомили о несчастном случае родственников 67-летнего жителя Норвегии Торалва Остванга (Toralv Ostvang).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)