Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple Watch спасли жизнь молодому парню Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха.

25-летний Закари Зис (Zachary Zies) сообщил, что его Apple Watch спасли его в День Благодарения. Выпускник Университета штата Огайо Зис страдает генетическим заболеванием, которое называется атаксией Фридрейха. Заболевание поражает позвоночник, мозг и сердце, что может привести проблемам с ходьбой и речью.Датчик сердечного ритма Apple Watch обнаружил, что сердце Закари билось с частотой 210 ударов в минуту. После чего Закари Зис отправился к своему лечащему врачу и прошел процедуру под названием абляция артерии. После чего он пошёл на поправку.Пару лет назад умные часы Apple Watch спасли жизнь 76-летнему Гастону Д'Акуино (Gaston D'Aquino), а в начала года они уведомили о несчастном случае родственников 67-летнего жителя Норвегии Торалва Остванга (Toralv Ostvang).