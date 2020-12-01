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Две истории

01.12.2020 12:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Две истории

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  • 1.12.2020, 12:06
  • 1,671
Две истории
Фото: AFP

Дочка задаст вопрос отцу после победы.

Телеграм-канал «Баста!» рассказал о двух историях, которые неизбежны после революции:

«Через пару лет после победы к вам подойдет ваша дочка и скажет:

- Пап, сегодня в школе нам рассказывали про Белорусскую Революцию. Я рассказала, что ты в ней участвовал. А тебе было страшно?

-Было, конечно. Но я больше боялся, что ты будешь жить в той страшной стране.

Через пару лет дочь омоновца напишет ему в тюрьму письмо:

- Пап, как ты?

- Я очень скучаю по тебе, доча. Я очень сожалею, что слушал те приказы, что нарушал закон, я очень сожалею, что не вижу, как ты растешь. Может быть, однажды, когда я выйду, мы встретимся с тобой.

Эти две истории неизбежны, - пишет читатель. - Мы всем народом хотим, чтобы второй истории не произошло. Мы были самыми терпеливыми. Мы нигде не нарушали закон, лишь бы вторая история не повторилась. Но на той стороне не вняли и калечили нас, сажали, насиловали, убивали.

Папа из ОМОНа мог бы сейчас растить свою дочь. Зачем он выполнял преступные приказы, если его командир сбежал из страны; а его дочь осталась в стране без отца?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Дочка задаст вопрос отцу после победы.
 
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