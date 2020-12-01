Источник материала: Хартия'97

«Лукашенко сидел с трясущимися руками» 9 1.12.2020, 11:51

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Фото: ТАСС

Какой «привет от Путина» Лавров передал Таракану?

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, недавняя встреча в Минске главы российского МИД Сергея Лаврова и Александра Лукашенко была призвана напомнить о договоренностях, которые не выполнил узурпатор, сообщает topnews.ru .

Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации Лукашенко ощущает неуверенность, и это видно на кадрах со встречи, где он «сидел очень напряженный и с трясущимися руками пытался выслушать, какие приветы ему передают из Сочи».

Если белорусский правитель не прислушается к «привету Путина», который ему «привез» Лавров, Лукашенко, по оценкам Дмитрия Болкунца, грозят санкции от Евросоюза, которые планируется принять 7 декабря. В результате под ограничительными мерами могут оказаться около 400 предприятий в Беларуси и еще примерно 30 бизнесменов.

Частично это может затронуть и интересы России из-за бизнес-связей. К тому же в список может попасть «кто-то из россиян».

«Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко», – заявил политолог.

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