Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белый флаг в Хабаровске: перекличка солидарности 1.12.2020, 11:47

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Первый раз бело-красно-белый флаг появился на демонстрации в Хабаровске 8 августа

Фото: DW

Дольше всего хабаровчане поддерживают именно белорусов.

На митингах в Хабаровске размахивают бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь!», держат плакаты в поддержку белорусов. DW - о солидарности хабаровчан с протестующими в Беларуси.

Первый раз бело-красно-белый флаг появился в Хабаровске на многотысячном субботнем митинге 8 августа. Тогда еще многие не знали, что это за флаг и спрашивали у молодого человека, который его нес. Парень охотно отвечал всем вежливо и терпеливо. Но после жестокого подавления протестов, начавшихся сразу после президентских выборов в Беларуси, и в Хабаровске стали проводить акции солидарности с протестующими белорусами.

«От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

Бабушка одного из участников демонстраций в поддержку Сергея Фургала сшила бело-красно-белый флаг, чтобы и на хабаровских митингах помнили о белорусах, которые борются за свои права и свободу. Несколько недель подряд разные люди приносили этот флаг на ежедневные акции в поддержку экс-губернатора Фургала. А люди скандировали: «Жыве Беларусь!», «Беларусь, мы с тобой!» и «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!».

Было это еще до того, как 10 октября в Хабаровске первый раз ОМОН и спецназ МВД применили силу для подавления акции протеста. «В августе бело-красно-белый флаг Беларуси стал символом борьбы за права человека по всему миру, - рассказала корреспонденту девушка, представившись Ириной. - Летом мы в Хабаровске не сталкивались с полицейским насилием, поэтому меня по-настоящему шокировала жестокость лукашенковских силовиков и мужество людей, шедших под дубинки и гранаты».

Ирина и ее друзья, с которыми она ходила на субботние митинги, поняли, как важна солидарность: «Нам было очень приятно, когда в поддержку Хабаровска выходили люди во Владивостоке, Биробиджане, Иркутске, Москве и Питере. Вот и мы решили поддерживать минские протесты».

Впрочем, хабаровчане выходили на митинги и шествия не только с бело-красно-белым белорусским флагом, но и с красно-зеленым флагом белорусской ССР. «Это советский флаг. Мы за рабочих и против «таракана», - пояснил тогда Владимир, активист левой несистемной оппозиции. - Без забастовки на промышленных предприятиях ничего у протестующих не получился».

На такое разнообразие обратил внимание даже временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев. Еще в августе, в интервью газете «Известия» он выразил недоумение: «Уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается».

Цветы, одежда и шарики: как хабаровчане поддержали белорусов

23 августа в Хабаровске провели отдельную акцию солидарности с протестующими в Беларуси. На традиционный митинг в поддержку Сергея Фургала около десятка человек пришли в бело-красной одежде.

Во время шествия протестующие свернули с привычного маршрута и дошли до отделения посольства Беларуси в Хабаровске. Остановившись, они начали скандировать лозунги в поддержку белорусов и возложили цветы. Завершилась та акцию хороводом, который символизировал белорусские цепи солидарности.

А 3 октября на массовом субботнем митинге волонтеры раздали протестующим несколько сотен воздушных шариков красного и белого цвета. По их замыслу, так хабаровчане должны были поддержать белорусов. Вот только в тот день шел дождь и красивых фотографий демонстрации, окрашенной в красный и белый цвета, сделать не получилось.

Перекличка солидарности

Разговоры о происходящем в Беларуси ходили по Хабаровску еще и до выборов президента, люди сравнивали и понимали, что проблемы двух стран очень похожи. «Но когда я услышал о жестокости белорусских силовиков, подумал, что участникам протестов там, далеко на западе, тем кто пострадал или был свидетелем этих событий, будет приятно узнать, что их поддерживают, считай, на другом конце света», - рассказал DW Алексей, постоянный участник протестов в Хабаровске.

По его словам, сложилась традиция своеобразной переклички, когда хабаровчане и белорусы поочередно поддерживают друг друга: «Это воодушевляет и дает надежду на то, что наши общества готовы стать по-настоящему гражданскими».

Кстати, за более, чем 140 дней стихийных выступлений в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала жители Хабаровска выражали солидарность и с защитниками шихана Куштау в Башкирии, и с борцами за экологию Байкала, и с докерами из Владивостока. Но дольше всего хабаровчане поддерживают именно белорусов.

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