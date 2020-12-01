Источник материала: Хартия'97

Выйди из бункера, посмотри вокруг 4 1.12.2020, 11:44

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Если говорить почаще «халва-халва» — во рту слаще не станет.

Путин вдруг вспомнил о народе и его доходах. Общаясь с Цыденовым, главой одного из самых бедных регионов (77 место по уровню жизни в 2019 году), президент заявил, что "ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", пишет Telegram-канал "СерпомПо" .

Так и хочется сказать, отец родной, выйди из бункера, посмотри вокруг – это везде требует особого внимания. Не только у Цыденова в Бурятии, по всей стране, как после героического присоединения Крыма у народа начали падать доходы, так с тех пор они росли лишь в фантазиях Росстата.

Но на фоне пандемии, уже и Росстат не сильно фантазирует. Падение реальных располагаемых доходов за II квартал (первая ковидная волна) – 8,4%, за III – на 4,8%. Но по итогам года, верит правительство Мишустина, будет всего 3-процентное падение. Видимо, поэтому и карантин, несмотря на рекорды заболеваемости и смертности, не объявляют – чтоб чудо не спугнуть.

Вместо этого придумывают незамысловатые способы повышения уровня жизни россиян, 20 млн которых (13,5%) живет уже ниже даже смехотворного прожиточного минимума (11,5 тыс.).

Один из таких способов сегодня выдала глава Совфеда Матвиенко, предложив переименовать Минтруд в Министерство труда, соцзащиты и семейной политики. Мол, это министерство так хорошо заботилось о семьях с детьми в условиях пандемии!

Точно, достаточно сменить табличку – и проблема бедности семей (82% бедных в РФ – это семьи с детьми) будет решена. Повелел Путин заботиться о доходах населения – и они тут же подрастут.

Вы тоже говорите почаще "халва-халва", и во рту непременно станет слаще.

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