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«Они хотели её вырезать под ноль». История Беловежской пущи в программе «Тайны Беларуси»

01.12.2020 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто взял под крыло белорусский лес, что притягивало сюда высший свет общества и как белорусы отстояли свое право на сокровище ЮНЕСКО?  

«Они хотели её вырезать под ноль». История Беловежской пущи в программе «Тайны Беларуси»

История Беловежской пущи в программе «Тайны Беларуси». Смотрите в пятницу, 4 декабря, в 20.30 на телеканале СТВ.  

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Новости Беларуси. Кто взял под крыло белорусский лес, что притягивало сюда высший свет общества и как белорусы отстояли свое право на сокровище ЮНЕСКО?   История...
 
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