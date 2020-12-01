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«Они хотели её вырезать под ноль». История Беловежской пущи в программе «Тайны Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кто взял под крыло белорусский лес, что притягивало сюда высший свет общества и как белорусы отстояли свое право на сокровище ЮНЕСКО?
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Новости Беларуси. Кто взял под крыло белорусский лес, что притягивало сюда высший свет общества и как белорусы отстояли свое право на сокровище ЮНЕСКО? История...
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