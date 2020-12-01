Источник материала: Ежедневник

Известному экономисту Дмитрию Круку дали 15 суток ареста по ч.1 ст. 23.34. Решение вынесено судьей Анастасией Ачаловой в суде Ленинского района.

Свидетель из правоохранительных органов заявил, что Крук участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в районе улицы Чичурина, передает tut.by .

Дмитрий настаивает, что его задержали в магазине, предположительно, по адресу Чичурина 12. Он увидел цепь силовиков и решил зайти в магазин, чтобы избежать встречи с ними. По его словам, они также зашли в магазин и стали задерживать мужчин. Вместе с Дмитрием задержали еще троих мужчин.

«Один сказал «Задерживаем», нас вывокли и задержали, — пояснил Крук. — Никаких массовых мероприятий в этом периметре не было, потому принять участие в том, чего не было, невозможно».