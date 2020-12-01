Неожиданно: в Минске пока не планируют повышать стоимость проезда









А пока такого решения не принималось.





Гомеле. При этом тарифы уже повышены Брестским облисполкомом. Ранее такое решение приняли в Гродно





Цена за проезд в столичном наземном транспорте и метро в последний раз поднималась почти год назад. С тех пор жетон в подземке стоит 70 копеек, а талон на автобус/трамвай/троллейбус/электробус — 65 копеек (у водителя — 70).