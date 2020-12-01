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Баланда по цене устриц с шампанским: парню выставили астрономический счет за питание в изоляторе
Источник материала: Партизан
Жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД за подписью заместителя начальника С.Тропца с требованием погасить задолженность за питание в изоляторе временного содержания
"Задолженность" составила... 135 рублей, из расчёта 13 руб. 50 копеек в сутки. И это при том, что ранее уже было оплачено 337 рублей 50 копеек!
Об "аппетитах" столинских тюремщиков пишет
18-летний парень был привлечён по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначенные ему 10 суток административного ареста отбывал в ИВС Столинского РОВД.
Когда родственники привезли ему передачу, в ИВС принять её отказались. Потребовали сначала оплатить расходы на питание.
И назвали сумму:
337 рублей 50 копеек.
То есть даже эта сумма выглядит астрономической, с учетом чем и как кормят в наших изоляторах!
Но, чтобы иметь возможность передать родному человеку передачу, она была оплачена двумя платежами: 50 рублей и 287 рублей 50 копеек. Копии квитанций имеются.
Но точка в этой истории, как оказалось, не была поставлена. После освобождения Тихону предъявили ещё один счёт, уже на 135 рублей!
Таким образом, если обе суммы сложить, то питание в ИВС Столинского РОВД брестчанину Тихону Клюкачу стоило 472 рубля 50 копеек., то есть в сутки его кормили на... 47 рублей 25 копеек!
Родственники возмущены такой арифметикой и поделились этой информацией с правозащитниками. Те в свою очередь советуют обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой разъяснить, почему в ИВС Столинского РОВД такое "золотое" меню?
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Жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД за подписью заместителя начальника С.Тропца с требованием погасить задолженность за питание в...
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