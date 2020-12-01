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Баланда по цене устриц с шампанским: парню выставили астрономический счет за питание в изоляторе

01.12.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД за подписью заместителя начальника С.Тропца с требованием погасить задолженность за питание в изоляторе временного содержания

Баланда по цене устриц с шампанским: парню выставили астрономический счет за питание в изоляторе
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"Задолженность" составила... 135 рублей, из расчёта 13 руб. 50 копеек в сутки. И это при том, что ранее уже было оплачено 337 рублей 50 копеек! 

Об "аппетитах" столинских тюремщиков пишет Медиа-Полесье 

18-летний парень был привлечён по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначенные ему 10 суток административного ареста отбывал в ИВС Столинского РОВД.

Когда родственники привезли ему передачу, в ИВС принять её отказались. Потребовали сначала оплатить расходы на питание. 

И назвали сумму: 

337 рублей 50 копеек. 

То есть даже эта сумма выглядит астрономической, с учетом чем и как кормят в наших изоляторах!

Но, чтобы иметь возможность передать родному человеку передачу, она была оплачена двумя платежами: 50 рублей и 287 рублей 50 копеек. Копии квитанций имеются.

Но точка в этой истории, как оказалось, не была поставлена. После освобождения Тихону предъявили ещё один счёт, уже на 135 рублей!

Таким образом, если обе суммы сложить, то питание в ИВС Столинского РОВД брестчанину Тихону Клюкачу стоило 472 рубля 50 копеек., то есть в сутки его кормили на... 47 рублей 25 копеек!

Родственники возмущены такой арифметикой и поделились этой информацией с правозащитниками. Те в свою очередь советуют обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой разъяснить, почему в ИВС Столинского РОВД такое "золотое" меню?
 
Теги: Брест
 
 
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Жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД за подписью заместителя начальника С.Тропца с требованием погасить задолженность за питание в...
 
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