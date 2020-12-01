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Средний доход белорусской семьи - около 1500 рублей. Почти 40% уходит на еду
Источник материала: Myfin
Об этом сообщает
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1462 рубля в месяц, из которых 1057,8 рубля (72,3%) приходится на потребительские расходы.
Что в итоге?
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,9%, на покупку непродовольственных товаров – 35,9%, на оплату услуг – 23,5%.
Справочно:
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
К потребительским расходам относят расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.
Источник: Myfin.by
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