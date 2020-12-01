Пальмовое масло – зло? Какие нормативы будут приняты в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.

Пальмовое масло – абсолютное зло?

В каких случаях бояться пальмового масла действительно стоит, обсудили в пресс-центре Sputnik .

"Мы отмечаем, что на территории стран ЕАЭС увеличивается объем поставок тропических масел, в том числе, и пальмового масла. Оно широко применяется в том числе и для пищевых целей", – рассказала директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова.

Пальмовое масло в некоторых странах можно встретить даже в составах детских молочных смесей. Чтобы оно не стало ядом, важно соблюдать правила на всех этапах производства, транспортировки и хранения.

"При каких-то нарушениях либо неправильном использовании пальмового масла мы говорим о том, что в нем появляются контаминанты, которые несут угрозу здоровью. В связи с этим появляются дискуссии и настороженное отношение потребителей к пальмовому маслу", – отмечает Жукова.

Сама Жукова убеждена, что говорить нужно не о самом пальмовом масле, а непосредственно о контаминантах, которые могут нести угрозу здоровью человека.

"В августе 2019 года были установлены предельно допустимые уровни содержания глицедоловых эфиров в продуктах питания. Это очень важное решение, которое позволяет определить, где та граница допустимого", – поясняет эксперт.

Сейчас эти требования не являются обязательными, их могут применять производители пищевой продукции на добровольной основе как социально ответственный бизнес.

"Следующим этапом должно быть включение данной нормы в технический регламент ЕАЭС", – добавил начальник отдела технического регулирования и стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Андрей Полозков.

Почему затягивается принятие регламента?

Отвечая на вопрос Sputnik, эксперты отметили, что данные регламенты не были приняты до сих пор скорее по техническим причинам, а не потому, что у стран отличаются подходы к допустимым нормам содержания пальмового масла в продукции.

"Наши взгляды и позиции по этому вопросу полностью совпадают. Что касается самой процедуры, то она действительно требует определенного времени", – говорит Жукова.

Полозков полагает, что в первой половине 2023 года можно ожидать, что регламент будет принят.

"Есть определенные процедуры, которые занимают время", – сказал эксперт, комментируя вопрос о том, почему могут затягиваться сроки принятия регламента.

Разрабатывая нормативы, страны ЕАЭС ориентировались на западных соседей. И прежде всего на нормы, которые уже действуют в Европейском союзе.

"Научные работы, которые были проведены под эгидой ВОЗ, были использованы. Эти нормативы полностью совпадают с теми, которые сегодня были отданы на территории ЕС", – отметила Жукова.

Не нужны ли дополнительные исследования?

Учитывая заинтересованность потребителя в этой теме и опасения, которые часто высказываются в отношении пальмового масла, не назрела ли необходимость новых научных исследований? Эксперты подтвердили: исследования приветствуются.

"Вопрос не в самом пальмовом масле как продукте, вопрос в правильности его применения в пищевой продукции и правильности его обработки. Другие растительные масла таким же образом могут в рамках технологических процедур превращаться в продукты, небезопасные для здоровья, в них могут появляться канцерогенные факторы. Например, подсолнечные, рапсовые масла подвергаются обработке и в рамках технологических процессов в них также могут применяться вредные факторы", – подчеркнул Полозков.

Вместе с тем эксперты убеждены: исследовать эту тему нужно продолжать, учитывая рост поставок тропических масел на территорию ЕАЭС.