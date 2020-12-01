ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала протестов было задержано около 31 тысячи человек

01.12.2020 13:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

За ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили 2.383 человека, которые были задержаны во время различных акций протеста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

С начала протестов было задержано около 31 тысячи человек

Задержанных судили преимущественно по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Из общего числа задержанных на протестах граждан, прошедших за прошлый месяц через суды, 713 были наказаны штрафами на общую сумму 383.832 рубля (14.216 базовых величин), 1.670 назначили административный арест общей сложностью 21.213 суток.

Согласно данным правозащитников, публиковавшимся в течение месяца, всего в ноябре по всей Беларуси задержаниям подверглись не менее 3,8 тыс. граждан.

С начала протестов после президентских выборов в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тыс. человек.

На данный момент 146 человек признаны политзаключенными.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили 2.383 человека, которые были задержаны во время различных акций протеста, сообщает правозащитный...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Власти вошли в финальный этап саморазрушения" Экс-доцент МГЛУ Дулина о тюрьме, Лукашенко и ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика