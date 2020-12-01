«ОМОН сам напуган происходящим, и агрессией он компенсирует страх»

По мнению врача-психотерапевта Константина Минкевича, жестокость и агрессия свойственны человеку.





«Нам хочется думать, что силовиков просто накормили чем-то или внедрили в голову чип, но нет, история человечества знает много подобных примеров, — приводит DW слова специалиста. — Люди, которые имеют власть и не имеют над собой контроля, становятся агрессивными и жестокими».

Он говорит, что силовики ведут себя настолько жестоко просто потому, что могут. «Их мог бы сдерживать страх ответственности, различные юридические механизмы, которые работают в демократических странах и призваны пресекать злоупотребление насилием, но в Беларуси это не работает».

Кроме того, психотерапевт указывает на масштабы протестов. «Когда ты выходишь против кучки людей — одно, а когда их море — другое. ОМОНовцы сами могут быть напуганы происходящим, и агрессией они компенсируют страх», — полагает врач.

Натравить омоновцев на людей, по мнению Минкевича не трудно — люди достаточно легко этому поддаются, если целенаправленно не стараются противодействовать внушениям типа: там враги, наше дело правое, если не вы, то вас.

«Если люди изначально не воспитаны в духе гуманистических идеалов, то у них легко сформировать такую картину: нужно душить их иначе задушат вас», — констатирует врач.