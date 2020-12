Google назвала Genshin Impact лучшей игрой 2020 года

Источник материала: Onliner

В цифровом магазине Google Play подвели итоги 2020 года и назвали лучшие в своих категориях приложения. Первыми на очереди оказались игры. Лучшей игрой Google нарекла Genshin Impact — китайскую гача-игру с большим заимствованием механик из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По версии пользователей лучшей была SpongeBob: Krusty Cook-Off.

Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, среди инди-игр лидировала Cookies Must Die, а среди казуальных — Disney Frozen Adventures: Customize the Kingdom.

Самой инновационной игрой признали Fancade, которая позволяет делать кастомные аркадные игры и играть в то, что сделали другие пользователи.