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Google назвала Genshin Impact лучшей игрой 2020 года

01.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В цифровом магазине Google Play подвели итоги 2020 года и назвали лучшие в своих категориях приложения. Первыми на очереди оказались игры. Лучшей игрой Google нарекла Genshin Impact — китайскую гача-игру с большим заимствованием механик из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По версии пользователей лучшей была SpongeBob: Krusty Cook-Off.

Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, среди инди-игр лидировала Cookies Must Die, а среди казуальных — Disney Frozen Adventures: Customize the Kingdom.

Самой инновационной игрой признали Fancade, которая позволяет делать кастомные аркадные игры и играть в то, что сделали другие пользователи.

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В цифровом магазине Google Play подвели итоги 2020 года и назвали лучшие в своих категориях приложения. Первыми на очереди оказались игры. Лучшей игрой Google нарекла Genshin...
 
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