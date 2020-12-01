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Google назвала Genshin Impact лучшей игрой 2020 года
Источник материала: Onliner
В цифровом магазине Google Play
Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, среди инди-игр лидировала Cookies Must Die, а среди казуальных — Disney Frozen Adventures: Customize the Kingdom.
Самой инновационной игрой признали Fancade, которая позволяет делать кастомные аркадные игры и играть в то, что сделали другие пользователи.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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В цифровом магазине Google Play подвели итоги 2020 года и назвали лучшие в своих категориях приложения. Первыми на очереди оказались игры. Лучшей игрой Google нарекла Genshin...
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