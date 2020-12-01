Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

Источник материала: Onliner

Чаще всего на крупной парковке возле супермаркета можно встретить несколько мест, которые обозначены по-особому. Они чуть шире, расположены поудобнее, в количественном соотношении их гораздо меньше, чем обычных паркомест. Но стоит ли обычным водителям к ним примеряться, ведь специальные места на парковке предусмотрены для транспорта людей с ограниченными возможностями? Давайте называть вещи своими именами: встал без оснований на такое место — отнял у инвалида возможность припарковаться там, где тот имеет право парковаться. А что сказать о тех, кто занимает сразу пару-тройку таких особых мест?

В нормальных условиях почти нереально припарковаться на специально обозначенном месте по ошибке: обычно есть и информационная табличка, и огромное обозначение непосредственно на асфальте — что-то одно точно бросится в глаза. Не говоря уже о том, что обозначенные места обычно расположены максимально удобно и иногда все-таки пустуют. Не странно ли на заполненной парковке найти несколько свободных мест в самом подходящем месте? Ну явно же какой-то подвох.





Короче говоря, в большинстве случаев водитель, паркуясь на обозначенном месте, понимает, что он делает.

Теперь к Правилам дорожного движения. Таблица 7.17 «Инвалиды» информирует, что стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид». Пункт 203.1 ПДД гласит, что опознавательный знак «Инвалид» в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и с изображением символа дорожного знака «Инвалиды» черного цвета устанавливается по желанию водителя спереди и сзади механических транспортного средства, управляемого инвалидом I, II группы или инвалидом III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата либо перевозящим таких инвалидов. Стало быть, нет такой таблички — значит, и парковаться на выделенном месте нельзя. Бывает, правда, что по факту у человека есть основания парковаться именно на выделенном месте, а таблички по разным причинам нет. Но правила не предусматривают каких-либо отступлений в этой части.





Еще некоторые настаивают на том, что стоянка — это свыше 5 минут (об этом же говорит пункт 2.61 ПДД), а с секундомером возле припаркованной машины обычно никто не стоит. Поэтому, дескать, речь не о стоянке, а об остановке, а значит, не нарушение, следовательно, паркуюсь, где хочу. Смекалка и хитрость, безусловно, качества хорошие, но сути это не меняет: если на специальном месте стоит машина, которая не должна там стоять, то инвалид, который обладает таким правом, там уже не припаркуется.





Опять же не нужно забывать о пункте 139 Правил дорожного движения: «Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения». Встать поперек разметки, перегородив два или три парковочных места, — это очень оригинально, конечно, но противоречит этому требованию дорожного закона, вы не находите?





Проблема в том, что, хоть многие и понимают, кто и что нарушил, решающего влияния на общую обстановку это не оказывает. Представим, что водитель пошел неверной дорожкой, встал на скользкий путь, совершил проступок и припарковался на месте для инвалида, хоть и не имеет на это права. Наверняка он понимает, что понесет наказание только в том случае, если его машину заметит экипаж ГАИ или же кто-то из случайных свидетелей будет так настойчив, что сообщит об увиденном куда следует и настойчиво потребует привлечь нарушителя к ответственности. Сценарий не очевидный. Чаще всего такие мелкие, но повсеместные нарушения так и остаются незамеченными, отчего и продолжают совершаться.

Да и потом, даже если водителя привлекут к ответственности, то грозит ему всего-навсего небольшой штраф. Варианта, по сути, два, и оба предусмотрены статьей 18.22 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»):

часть 2: «Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов» — влечет наложение штрафа в размере 2 базовых величин (54 рубля);

«Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов» — влечет наложение штрафа в размере величин (54 рубля); часть 6: «Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированная работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи» — влечет наложение штрафа в размере 1 базовой величины (27 рублей).

Даже исходя из этой фотоподборки с нашего форума очевидно, что такие суммы некоторых не особо пугают.



