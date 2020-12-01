ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

01.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Чаще всего на крупной парковке возле супермаркета можно встретить несколько мест, которые обозначены по-особому. Они чуть шире, расположены поудобнее, в количественном соотношении их гораздо меньше, чем обычных паркомест. Но стоит ли обычным водителям к ним примеряться, ведь специальные места на парковке предусмотрены для транспорта людей с ограниченными возможностями? Давайте называть вещи своими именами: встал без оснований на такое место — отнял у инвалида возможность припарковаться там, где тот имеет право парковаться. А что сказать о тех, кто занимает сразу пару-тройку таких особых мест?

В нормальных условиях почти нереально припарковаться на специально обозначенном месте по ошибке: обычно есть и информационная табличка, и огромное обозначение непосредственно на асфальте — что-то одно точно бросится в глаза. Не говоря уже о том, что обозначенные места обычно расположены максимально удобно и иногда все-таки пустуют. Не странно ли на заполненной парковке найти несколько свободных мест в самом подходящем месте? Ну явно же какой-то подвох.

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

Короче говоря, в большинстве случаев водитель, паркуясь на обозначенном месте, понимает, что он делает.

Теперь к Правилам дорожного движения. Таблица 7.17 «Инвалиды» информирует, что стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид». Пункт 203.1 ПДД гласит, что опознавательный знак «Инвалид» в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и с изображением символа дорожного знака «Инвалиды» черного цвета устанавливается по желанию водителя спереди и сзади механических транспортного средства, управляемого инвалидом I, II группы или инвалидом III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата либо перевозящим таких инвалидов. Стало быть, нет такой таблички — значит, и парковаться на выделенном месте нельзя. Бывает, правда, что по факту у человека есть основания парковаться именно на выделенном месте, а таблички по разным причинам нет. Но правила не предусматривают каких-либо отступлений в этой части.

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

Еще некоторые настаивают на том, что стоянка — это свыше 5 минут (об этом же говорит пункт 2.61 ПДД), а с секундомером возле припаркованной машины обычно никто не стоит. Поэтому, дескать, речь не о стоянке, а об остановке, а значит, не нарушение, следовательно, паркуюсь, где хочу. Смекалка и хитрость, безусловно, качества хорошие, но сути это не меняет: если на специальном месте стоит машина, которая не должна там стоять, то инвалид, который обладает таким правом, там уже не припаркуется.

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

Опять же не нужно забывать о пункте 139 Правил дорожного движения: «Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения». Встать поперек разметки, перегородив два или три парковочных места, — это очень оригинально, конечно, но противоречит этому требованию дорожного закона, вы не находите?

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

Проблема в том, что, хоть многие и понимают, кто и что нарушил, решающего влияния на общую обстановку это не оказывает. Представим, что водитель пошел неверной дорожкой, встал на скользкий путь, совершил проступок и припарковался на месте для инвалида, хоть и не имеет на это права. Наверняка он понимает, что понесет наказание только в том случае, если его машину заметит экипаж ГАИ или же кто-то из случайных свидетелей будет так настойчив, что сообщит об увиденном куда следует и настойчиво потребует привлечь нарушителя к ответственности. Сценарий не очевидный. Чаще всего такие мелкие, но повсеместные нарушения так и остаются незамеченными, отчего и продолжают совершаться.

Да и потом, даже если водителя привлекут к ответственности, то грозит ему всего-навсего небольшой штраф. Варианта, по сути, два, и оба предусмотрены статьей 18.22 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»):

  • часть 2: «Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов» — влечет наложение штрафа в размере 2 базовых величин (54 рубля);
  • часть 6: «Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированная работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи» — влечет наложение штрафа в размере 1 базовой величины (27 рублей).

Даже исходя из этой фотоподборки с нашего форума очевидно, что такие суммы некоторых не особо пугают.

Чтобы точно никто не перепутал? Эти водители заняли побольше места на специальных парковках

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего на крупной парковке возле супермаркета можно встретить несколько мест, которые обозначены по-особому. Они чуть шире, расположены поудобнее, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пальмовое масло – зло? Какие нормативы будут приняты в ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика