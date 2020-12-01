Минчанка говорит, что ее мужа забрали из квартиры за флаг на балконе. Его увезли на Окрестина

Источник материала: Onliner

Илья Рокач — бывший следователь, он уволился из органов полтора года назад. Его супруга Анастасия утверждает, что вчера утром в их квартиру пришел мужчина, который попросил Илью проследовать в милицейскую машину для составления протокола из-за запрещенной символики на балконе. Домой минчанин ночевать не вернулся.

— Вчера примерно в 10 утра позвонили в дверь и начали дергать ручку. Муж решил выяснить, в чем дело. Он сглупил немножко и открыл дверь. Сразу попытался прорваться внутрь мужчина. А муж у меня — бывший следователь. Он сразу спросил: «Ты из Центрального?» Тот утвердительно ответил. Муж сказал, что говорить они будут на коридоре.

Они разговаривали минуты две. Потом муж вернулся в квартиру и сказал, что его забирают в РУВД для составления протокола. Я спросила о причинах, мужчина махнул на балкон и сказал, что это из-за запрещенной символики. Я спросила про постановление, про учебник истории Беларуси сказала, но мужчина был глух к этому.

Он уточнил, снимаем ли мы квартиру, я ответила, что являюсь собственником, а муж вообще здесь не прописан. Поскольку я знаю, как обращаются с бывшими силовиками сейчас, хотела поехать сама. Но мне сказали, что Илья поедет в любом случае, но я тоже могу направиться в РУВД. Смысла в этом не было, поэтому я решила остаться.

Анастасия говорит, что мужчину забрала милицейская машина — не микроавтобус, как это бывает в последнее время. В обед Настя передала лекарства в Центральное РУВД, однако дошла ли посылка до адресата, она не знает.





Минчанка весь день пыталась выяснить, где находится ее муж, и даже написала заявление о пропаже человека, однако найти его получилось лишь сегодня утром. Оказалось, что Илья находится на Окрестина.

— У нас европейский первый этаж (под нами только офисы), наш балкон хорошо виден. Там у нас висит флаг, окно немного раскрашено белой и красной красками, висит листовка. Так наше окно выглядит уже четыре месяца, но взялись они только сейчас, — объясняет причину задержания женщина.





Мы обратились в МВД для проверки этой информации. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич ответила, что на мужчину составлен протокол по ст. 23.34, однако в милиции не смогли уточнить причину задержания и лишь пояснили, что это дело будет рассматриваться в суде.

За сегодня мы получили еще два похожих сообщения. Наши читатели сообщают, что за флаг был задержан житель одного из домов в жилом комплексе D3. Еще одного человека, по информации правозащитников, уже успели осудить: он получил 7 суток за «одиночный пикет на балконе».

Минчане составили петицию: просят не привлекать к ответственности за вывешивание флагов

Тем временем на сайте petitions.by появилось обращение граждан с просьбой не наказывать людей за вывешивание флагов внутри собственных квартир. «Есть все основания полагать, что такая практика может быть распространена и на случаи вывешивания любых других предметов, которые могут быть расценены как атрибутика массового мероприятия в виде пикетирования», — пишут составители петиции.

— Принимая во внимание, что привлечение к административной ответственности в вышеописанных ситуациях затрагивает сразу ряд конституционных прав и свобод граждан, вызвано наличием пробелов в правовом регулировании такого института, как «одиночное пикетирование», несовершенством действующего законодательства в части норм, регулирующих привлечение к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, противоречивостью судебной практики, политической мотивированностью, принимаемых судами решений, считаем, что Конституционный суд должен принять активное участие в защите прав и свобод граждан, — говорится в обращении, которое в ближайшее время должно быть отправлено в Конституционный суд.