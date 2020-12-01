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Минчанка говорит, что ее мужа забрали из квартиры за флаг на балконе. Его увезли на Окрестина

01.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илья Рокач — бывший следователь, он уволился из органов полтора года назад. Его супруга Анастасия утверждает, что вчера утром в их квартиру пришел мужчина, который попросил Илью проследовать в милицейскую машину для составления протокола из-за запрещенной символики на балконе. Домой минчанин ночевать не вернулся.

— Вчера примерно в 10 утра позвонили в дверь и начали дергать ручку. Муж решил выяснить, в чем дело. Он сглупил немножко и открыл дверь. Сразу попытался прорваться внутрь мужчина. А муж у меня — бывший следователь. Он сразу спросил: «Ты из Центрального?»  Тот утвердительно ответил. Муж сказал, что говорить они будут на коридоре.

Они разговаривали минуты две. Потом муж вернулся в квартиру и сказал, что его забирают в РУВД для составления протокола. Я спросила о причинах, мужчина махнул на балкон и сказал, что это из-за запрещенной символики. Я спросила про постановление, про учебник истории Беларуси сказала, но мужчина был глух к этому.

Он уточнил, снимаем ли мы квартиру, я ответила, что являюсь собственником, а муж вообще здесь не прописан. Поскольку я знаю, как обращаются с бывшими силовиками сейчас, хотела поехать сама. Но мне сказали, что Илья поедет в любом случае, но я тоже могу направиться в РУВД. Смысла в этом не было, поэтому я решила остаться.

Анастасия говорит, что мужчину забрала милицейская машина — не микроавтобус, как это бывает в последнее время. В обед Настя передала лекарства в Центральное РУВД, однако дошла ли посылка до адресата, она не знает.

Минчанка говорит, что ее мужа забрали из квартиры за флаг на балконе. Его увезли на Окрестина

Минчанка весь день пыталась выяснить, где находится ее муж, и даже написала заявление о пропаже человека, однако найти его получилось лишь сегодня утром. Оказалось, что Илья находится на Окрестина.

— У нас европейский первый этаж (под нами только офисы), наш балкон хорошо виден. Там у нас висит флаг, окно немного раскрашено белой и красной красками, висит листовка. Так наше окно выглядит уже четыре месяца, но взялись они только сейчас, — объясняет причину задержания женщина.

Минчанка говорит, что ее мужа забрали из квартиры за флаг на балконе. Его увезли на Окрестина

Мы обратились в МВД для проверки этой информации. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич ответила, что на мужчину составлен протокол по ст. 23.34, однако в милиции не смогли уточнить причину задержания и лишь пояснили, что это дело будет рассматриваться в суде.

За сегодня мы получили еще два похожих сообщения. Наши читатели сообщают, что за флаг был задержан житель одного из домов в жилом комплексе D3. Еще одного человека, по информации правозащитников, уже успели осудить: он получил 7 суток за «одиночный пикет на балконе».

Минчане составили петицию: просят не привлекать к ответственности за вывешивание флагов

Тем временем на сайте petitions.by появилось обращение граждан с просьбой не наказывать людей за вывешивание флагов внутри собственных квартир. «Есть все основания полагать, что такая практика может быть распространена и на случаи вывешивания любых других предметов, которые могут быть расценены как атрибутика массового мероприятия в виде пикетирования», — пишут составители петиции.

— Принимая во внимание, что привлечение к административной ответственности в вышеописанных ситуациях затрагивает сразу ряд конституционных прав и свобод граждан, вызвано наличием пробелов в правовом регулировании такого института, как «одиночное пикетирование», несовершенством действующего законодательства в части норм, регулирующих привлечение к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, противоречивостью судебной практики, политической мотивированностью, принимаемых судами решений, считаем, что Конституционный суд должен принять активное участие в защите прав и свобод граждан, — говорится в обращении, которое в ближайшее время должно быть отправлено в Конституционный суд.

 
 
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Илья Рокач — бывший следователь, он уволился из органов полтора года назад. Его супруга Анастасия утверждает, что вчера утром в их квартиру пришел мужчина, который...
 
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