Грипп: кто в группе риска и как не заболеть

Источник материала: Tut.by

Специалисты утверждают: для того чтобы сформировался коллективный иммунитет, который препятствует широкому распространению гриппа, необходимо привить не менее 40% населения.



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О том, почему нужно делать прививку, а также чем опасен грипп, журналистам портала «Здоровые люди» ( 24health.by ) рассказали:

заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая ;

; профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Сергей Жаворонок.

Зачем нужна вакцинация

По словам Вероники Высоцкой, особое внимание уделяется тем, кто входит в группы повышенного риска заражения гриппом и высокой вероятности развития тяжелых осложнений. Среди них — медицинские работники, дети и взрослые, которые находятся в так называемых закрытых коллективах, беременные, пожилые, а также люди, страдающие хронической патологией, и др.

— В вакцинах содержатся те штаммы вируса, которые по прогнозам будут циркулировать в нынешнем эпидемиологическом сезоне, — поясняет Сергей Жаворонок. — Грипп очень изменчив. Им нельзя переболеть один раз и получить иммунитет на всю жизнь. Поэтому каждый сезон состав вакцин меняется в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ.

На вопрос, почему прививочная кампания проводится именно в октябре-ноябре, Вероника Высоцкая пояснила следующее: чтобы успел сформироваться иммунитет, необходимо примерно три недели, а когда заболеваемость низкая, следовательно, ниже риск встретиться с инфекцией. Это вовсе не значит, что сделать прививку от гриппа будет нельзя, например, в декабре или январе. Вместе с тем в период, когда инфекций больше, а значит, и вероятность заболеть выше, прививка может не успеть «сработать» — и человек заболеет.

Антитела могут сформироваться и через десять дней. Но для надежного иммунитета, который защитит надолго, необходимо больше времени — не менее месяца.

Вероника Высоцкая добавила, что по итогам сезона 2018−2019 годов те, кто сделал прививку, болели почти в 13 раз реже, чем те, кто не прошел вакцинацию. Среди тех, кто перенес грипп (лабораторно подтвержденные случаи), 98,2% привиты не были.

Как не заболеть



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Грипп очень заразен и передается воздушно-капельным путем. Как рассказал Сергей Жаворонок, для заражения широкого круга людей достаточно одного заболевшего, который, например, зайдет в помещение или будет ехать в автобусе.

Самым надежным способом уберечься от гриппа специалисты единодушно назвали вакцинацию, которая пусть не на 100% защитит от инфекции, но значительно снизит риск развития осложнений, а болезнь будет протекать в легкой форме.

В остальном следует соблюдать элементарные меры:

не забывать про гигиену рук;

регулярно проветривать помещение;

поддерживать нормальную влажность воздуха;

больше бывать на свежем воздухе;

стараться избегать общения с людьми, у которых признаки инфекции (повышенная температура, насморк, кашель и т.д.);

по максимуму сократить пребывание в многолюдных местах;

придерживаться рационального питания и больше двигаться.

Кто в группе риска

Грипп и пневмонию (частое осложнение болезни), подчеркнул Сергей Жаворонок, тяжелее переносят люди, склонные к полноте. Специалист пояснил, что существуют «некоторые генетические дефекты иммунитета», которые не диагностировать известными способами, но они являются причиной того, что эти заболевания у склонных к полноте людей протекают тяжелее.



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При гриппе происходит серьезная интоксикация организма, что может привести к изменениям в сосудах. Помимо этого, вирус поражает эпителий трахеи, из-за чего она становится уязвима для бактериальной и грибковой инфекции, что часто становится причиной развития хронической патологии.

Особенно опасен грипп для женщин, которые ждут ребенка, ведь во время беременности снижается иммунитет. Вирус представляет опасность не только для будущей матери, но и для малыша (на ранних сроках может привести к развитию пороков).

В группе риска и пожилые люди. У них, как правило, в анамнезе не одно, а несколько хронических заболеваний (патологии сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной систем), к обострению которых приводит грипп.