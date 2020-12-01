ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отменен Рождественский турнир по хоккею

01.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президентский спортивный клуб объявил об отмене традиционного Рождественского турнира по хоккею.


Фото: president.gov.by

Причиной отмены стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Рождественский международный турнир любителей хоккея проводился с 2005 года. Чаще всего турнир выигрывала команда президента Беларуси. Ей это удавалось 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Турнир проводится среди любителей хоккея. Впрочем, за команду Александра Лукашенко регулярно выступают действующие и бывшие хоккеисты сборной Беларуси.

«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — говорится в официальном заявлении Федерации хоккея Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский спортивный клуб объявил об отмене традиционного Рождественского турнира по хоккею.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Храбрецов все больше»: в Солигорске ширится стачечное движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика