Отменен Рождественский турнир по хоккею

Источник материала: Tut.by

Президентский спортивный клуб объявил об отмене традиционного Рождественского турнира по хоккею.



Фото: president.gov.by

Причиной отмены стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Рождественский международный турнир любителей хоккея проводился с 2005 года. Чаще всего турнир выигрывала команда президента Беларуси. Ей это удавалось 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Турнир проводится среди любителей хоккея. Впрочем, за команду Александра Лукашенко регулярно выступают действующие и бывшие хоккеисты сборной Беларуси.

«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — говорится в официальном заявлении Федерации хоккея Беларуси.