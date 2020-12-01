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Суд вынес приговор водителю, который на Партизанском проспекте насмерть сбил 19-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки, насмерть сбивший 19-летнего парня на Партизанском проспекте, получил два года колонии-поселения. Об этом
Напомним,
В МВД тогда сообщили, что находящийся на дороге молодой человек являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако парень оставил его слова без внимания и через некоторое время угодил под колеса Renault.
Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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