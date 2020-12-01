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В стачкоме на «Беларуськалии» уже больше 100 человек. Многих из них уволили
Источник материала: Tut.by
На «Беларуськалии», где функционирует один из самых сильных стачкомов в стране, в стачку вступил уже 101 работник. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в пресс-службе стачкома. Больше половины из них уже уволены. При этом практически каждый день к стачке продолжают присоединяться новые работники.
За утро 1 декабря о присоединении к стачке объявили двое работников «Беларуськалия»: тракторист ПУВРКТ рудника 4РУ Виктор Гуринович и электрослесарь ПУВРКТ рудника 3РУ Павел Жих.
— Нашая Радзіма ў страшнай бядзе. І мы, яе дзеці, апынуліся ў самым сэрцы трагедыі! — говорится в обращении Виктора Гуриновича. — Сілавы блок выкарыстоўвае рэпрэсіі супраць свайго народа, супраць яго голасу, супраць мірнага пратэсту, супраць будучыні нашай Бацькаўшчыны. Краіна задыхаецца ў хвалях незаконнага пераследу па палітычнаму прызнаку. Краіна задыхаецца ад ілжы і дыскрымінацыі нацыянальнай культуры і мовы. Мы на мяжы гуманітарнай катастрофы: пыткі, здзекі, забойства, гвалт у дачыненні да іншадумцаў, да простых цывільных — гэта тое, што тут адбываецца кожны дзень. Гэта што, цывілізаваная краіна XXI стагоддзя? Чаму так адбылося? Што стала апошняй кропляй? Чаму спружына больш не сціскаецца?! Прычына адна — насельніцтва Беларусі стамілася цярпець непрафесіяналізм, хамства і неадэкватнасць нелегітымнай улады, якая замест дыялогу прапануе толькі жорсткі ціск і агрэсію.
Виктор Гуринович подчеркивает, что видит только один мирный путь борьбы за свои права — присоединение к общенациональной стачке и поддержка требований стачкома «Беларуськалия».
В пресс-службе стачкома предприятия FINANCE.TUT.BY рассказали, что, по последним данным, в стачку вступил 101 работник «Беларуськалия» (среднесписочная численность сотрудников предприятия, по данным за 2019 год,
Что на предприятии говорят о ситуации и как на нее реагируют партнеры «Беларуськалия»
20 ноября в официальном телеграм-канале «Беларуськалия»
— Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе. Но лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на
На тот момент уволенных за стачку было 49, в отношении остальных «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством», комментировали на «Беларуськалии».
25 ноября норвежская компания Yara, один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании,
— Yara продолжает закупать калий у Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». За последние месяцы мы регулярно вели диалог с руководством «Беларуськалия», в котором выражали озабоченность ситуацией с правами рабочих и их благополучием. Мы все еще верим, что диалог может быть инструментом для улучшения, но мы все более озабочены ситуацией, учитывая ухудшение политической ситуации в стране, а также ситуацией с безопасностью, — говорится в заявлении компании.
В сентябре представители Yara приезжали на встречу с руководством «Беларуськалия» и представителями профсоюзов, больше личных встреч не проводилось из-за пандемии.
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На «Беларуськалии» заявляли, что такая же участь ждет и остальных присоединившихся к стачке.
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