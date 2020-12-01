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YouTube назвал самые популярные клипы у белорусов. Проверьте, нет ли в списке ваших любимчиков

01.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google рассказал о самых популярные видеоклипах в белорусском сегменте YouTube за 2020 год. Третий год подряд лидерами рейтинга у белорусов стали российские исполнители. Первое и второе места в этом году — у панк-рэйв группы Little Big, третье и четвертое — у видеоблогера и певицы Клавы Коки. Как распределились следующие строчки — в подборке.

1. Little Big — Uno — Russia RU — Official Music Video — Eurovision 2020

2. Little Big — Hypnodancer

3. Клава Кока & NILETTO — «Краш»

4. Клава Кока — «Покинула чат»

5. Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»

6. Dabro — «Юность»

7. Morgenshtern & Элджей — Cadillac


Кадр из клипа

8. Artik & Asti — «Девочка танцуй»

9. Cream Soda & Хлеб — «Плачу на техно»

10. Супер Жорик — «Золото»

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Google рассказал о самых популярные видеоклипах в белорусском сегменте YouTube за 2020 год. Третий год подряд лидерами рейтинга у белорусов стали российские исполнители.
 
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