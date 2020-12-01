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А поэтому люди выходят на протестные акции и будут выходить

01.12.2020 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

А поэтому люди выходят на протестные акции и будут выходить
Фото: thinktanks.by
Создавшаяся в Беларуси ситуация вызывает у меня серьезное недоумение.

Люди, выходящие на уличные протестные акции, выдвигают требование насчет новых президентских выборов. Все хотят, чтобы они были честные, по-настоящему демократические. Скажите, что мешает Лукашенко как можно скорее назначить и провести их? Ведь его подопечная Ермошина сказала, что за Лукашенко проголосовали 80 процентов населения страны. Раз так, то в чем дело? Пройдут новые выборы – и все успокоятся!

Разумеется, кампания должна пройти с новым составом избирательных комиссий всех уровней.

Понятно, что Беларусь не Америка. Там Трамп потребовал пересчитать голоса – и они были пересчитаны. У нас после 9 августа вскоре оказалось, что нечего пересчитывать – все бюллетени бесследно исчезли. Как и четыре года назад, Америка побузила-побуянила, Трамп повозмущался, но все-таки вынужден был согласиться с результатами выборов и вот уже распорядился начать процесс передачи власти.

У нас же уже четвертый месяц идут протесты, а Лукашенко всячески упирается, замалчивая вообще фальсификации, которые имели место во время голосования на очень и очень многих избирательных участках.

От некоторые властных структур слышу: проведение новых выборов требует больших денег. Уверен, этот вопрос решаем: стоит бросить клич – и люди сами соберут необходимую сумму. Только, как мне кажется, трусит Александр Григорьевич, а потому и не соглашается. Замечу: все проходящие мероприятия – и провластные, и народные (не хочу белорусов называть оппозиционерами) – показывают реальное процентное соотношение сил. Пример: сколько людей собралось на провластном концерте в Доме офицеров и сколько 22 ноября, в ненастный день, вышло на улицы городов? Лукашенко это и сам видит и всё прекрасно понимает. Реальная расстановка сил видна во всем. Правду не скроешь. Потому и не хочет он проводить эти новые честные выборы. А поэтому сознательный народ выходил на протестные акции и будет выходить. До Победы!

Публикация – из № 95 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.
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У нас же уже четвертый месяц идут протесты, а Лукашенко всячески упирается.
 
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