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«Храбрецов все больше»: в Солигорске ширится стачечное движение
Источник материала: Хартия'97
«Храбрецов все больше»: в Солигорске ширится стачечное движение
К забастовке присоединяются работники разных предприятий.
Набирает обороты стачечное движение города Солигорска. К стачке присоединяются работники разных предприятий, сообщает
1 декабря к общенациональной стачке присоединился водитель автогидроподъемника УСП «Трест «Реммонтажстрой» Сурма Юрий Алексеевич.
1 декабря поддержал требования Стачкома и вступил в стачку и электрослесарь ПУВРКТ рудника 3РУ ОАО «Беларуськалий» Жих Павел Вячеславович.
Храбрецов все больше!
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К забастовке присоединяются работники разных предприятий.
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