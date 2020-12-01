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Анджей Почобут о новом сливе разговоров окружения Лукашенко: Атмосфера прям как на «Титанике»
Источник материала: Хартия'97
Анджей Почобут о новом сливе разговоров окружения Лукашенко: Атмосфера прям как на «Титанике»
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав.
Известный журналист Анджей Почобут прокомментировал
«По поводу нового слива. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав. Атмосфера там прям как на «Титанике». Понятно также стало, почему Лукашенко нам ничего не сказал, хоть, как вы помните, и обещал.
Они не знают, кто сливает разговоры и не знают, что еще записано. Ситуация становится очень интересной. На поверхности вопрос: «Кто заказал Наталью Э.?». Ответив на него, будем знать, кто сливает разговоры», — написал Анждей Почобут в
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав.
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