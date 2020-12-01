Источник материала: Хартия'97

Анджей Почобут о новом сливе разговоров окружения Лукашенко: Атмосфера прям как на «Титанике» 6 1.12.2020, 12:49

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав.

Известный журналист Анджей Почобут прокомментировал очередной слив разговоров окружения Лукашенко .

«По поводу нового слива. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич был прав. Атмосфера там прям как на «Титанике». Понятно также стало, почему Лукашенко нам ничего не сказал, хоть, как вы помните, и обещал.

Они не знают, кто сливает разговоры и не знают, что еще записано. Ситуация становится очень интересной. На поверхности вопрос: «Кто заказал Наталью Э.?». Ответив на него, будем знать, кто сливает разговоры», — написал Анждей Почобут в «Фейсбуке»

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