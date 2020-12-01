Источник материала: Хартия'97

Как Майя Санду добьется вывода российских войск из Приднестровья 1.12.2020, 12:35

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Майя Санду

Эксперты проанализировали возможные сценарии.

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе, заявила Майя Санду на пресс-конференции 30 ноября. «Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР (так называемая, Приднестровская Молдавская республика, – ред.) – это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы», – отметила Санду.

По ее словам, требование вывести войска – это не просто декларации она пообещала «работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ предупредил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации в регионе.

Майя Санду победила на прошедших 15 ноября в Молдове президентских выборах. Она кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости и выступает за европейскую ориентацию Молдовы, в то же время подчеркивает, что не хочет портить отношений с Москвой. Санду и ранее говорила о необходимости вывода российских военных с территории Молдовы.

Выведение войск – технический аспект

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмеьтил, что, помимо политических, есть «технические» вопросы, на которые необходимо знать ответы, когда речь идет о выводе российского контингента из Приднестровья.

«Возле населенного пункта Колбасна (ПМР – Т.Б.) находятся крупнейшие в Европе склады. Туда вывозилось вооружение Советской Армии, когда ее подразделения выходили из Восточной Европы – ГДР, Польши, Чехии: огромное количество боеприпасов. Молдова граничит только с двумя государствами Украиной и Румынией. Как будут выводить войска, вывозить боеприпасы, каким образом? Согласится ли на это Россия?», – говорит Евгений Магда Русской службе «Голоса Америки» .

После конфликта в Нагорном Карабахе, напомнил Магда, Россия получила военное присутствие во всех государствах ГУАМ – Грузии, Украине, Азербайджане и Молдове: «Теперь российские военные, так называемые “миротворцы”, есть в Азербайджане, и я не понимаю, чего ради Россия будет уходить из Молдовы, если она годами рассматривает эту страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, в частности, южного фланга НАТО».

О прозападном курсе Молдовы

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, профессор Алексей Гарань полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы ПМР возвращалась в состав Молдовы.

«Многое будет зависеть от того – пройдут ли досрочные выборы в парламент, какое сформируется в нем большинство. Потому что президент Молдовы имеет ограниченные полномочия», – говорит Алексей Гарань корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». Он считает, что президент Санду и демократическое, прозападное большинство в парламенте будут придерживаться промолдавской политики в тех сферах, где президент Игорь Додон , фактически, демонстрировал пророссийскую.

Профессор Гарань называет «абсолютно правильным шагом» желание нового президента Молдовы посетить Украину после инаугурации: «Это связано с тем, что Додон в свое время не заявил, что Крым – это территория Украины. После этого Додон пытался много раз наладить отношения с Киевом, но позиция Киева была принципиальной – он должен дезавуировать свои заявления, должен сказать, что Крым – это Украина. Додон этого не делал, он был под влиянием России».

О полномочиях президента Молдовы

Редактор молдавского независимого издания NewsMaker.md Ольга Гнаткова отметила, что о выводе российских войск (речь в первую очередь об ОГРВ) из Приднестровья в Молдове говорят уже не один год.

«Еще в 2018 году удалось добиться того, чтобы соответствующую резолюцию утвердили в ООН, но результатов это не дало по сей день. Ожидать внезапных успехов в этом вопросе у Майи Санду вряд ли стоит: полномочия президента ограничены, а в парламенте у ее партии пока нет большинства, и не факт, что оно появится даже после предполагаемых досрочных выборов», – говорит Гнаткова Русской службе «Голоса Америки».

Она считает, что дискуссия, которая ведется в экспертном и политическом сообществе вокруг вопросов территориальной целостности Молдовы, во многом зависит не только от присутствия или отсутствия российских войск: «В Кишиневе до сих пор нет четкого предложения, которое можно положить на стол переговоров – проекта по федерализации, условиях автономии или любому другому формату существования Приднестровья в составе Молдовы. Как подтвердила Санду сегодня, модель разрешения конфликта еще только разрабатывается. В Молдове нет четкого понимания, что делать с Приднестровьем даже в идеальной ситуации».

Новые формулы сотрудничества

Эксперт «Института политического образования» Александр Солонтай считает, что Украине следует поддержать инициативу Майи Санду. «Выведение российских войск из ПМР – это победа, потому что пройдет процесс воссоединения Молдовы, а для нас – это будет снижение российской угрозы на западном направлении. У нас сегодня юго-запад, юг, восток и север – позиции отражения российской угрозы», – говорит Солонтай корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина и Молдова могли бы найти новые формулы урегулирования приднестровского конфликта. «Это могут быть консолидированные усилия Украины и Молдовы в приграничной, таможенной, логистической, инфраструктурной, транспортной сферах. Они могут быть использованы в новых формулах, чтобы создать соответствующее давление для того, чтобы Приднестровье избавлялось от российских войск», – отметил Солонтай.

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