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Как Майя Санду добьется вывода российских войск из Приднестровья
Источник материала: Хартия'97
Как Майя Санду добьется вывода российских войск из Приднестровья
Эксперты проанализировали возможные сценарии.
Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод российских войск из непризнанного Приднестровья. Российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе, заявила Майя Санду на пресс-конференции 30 ноября. «Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР (так называемая, Приднестровская Молдавская республика, – ред.) – это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы», – отметила Санду.
По ее словам, требование вывести войска – это не просто декларации она пообещала «работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ предупредил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации в регионе.
Майя Санду победила на прошедших 15 ноября в Молдове президентских выборах. Она кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости и выступает за европейскую ориентацию Молдовы, в то же время подчеркивает, что не хочет портить отношений с Москвой. Санду и ранее говорила о необходимости вывода российских военных с территории Молдовы.
Выведение войск – технический аспект
Директор Института мировой политики Евгений Магда отмеьтил, что, помимо политических, есть «технические» вопросы, на которые необходимо знать ответы, когда речь идет о выводе российского контингента из Приднестровья.
«Возле населенного пункта Колбасна (ПМР – Т.Б.) находятся крупнейшие в Европе склады. Туда вывозилось вооружение Советской Армии, когда ее подразделения выходили из Восточной Европы – ГДР, Польши, Чехии: огромное количество боеприпасов. Молдова граничит только с двумя государствами Украиной и Румынией. Как будут выводить войска, вывозить боеприпасы, каким образом? Согласится ли на это Россия?», – говорит Евгений Магда Русской службе
После конфликта в Нагорном Карабахе, напомнил Магда, Россия получила военное присутствие во всех государствах ГУАМ – Грузии, Украине, Азербайджане и Молдове: «Теперь российские военные, так называемые “миротворцы”, есть в Азербайджане, и я не понимаю, чего ради Россия будет уходить из Молдовы, если она годами рассматривает эту страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, в частности, южного фланга НАТО».
О прозападном курсе Молдовы
Научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, профессор Алексей Гарань полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы ПМР возвращалась в состав Молдовы.
«Многое будет зависеть от того – пройдут ли досрочные выборы в парламент, какое сформируется в нем большинство. Потому что президент Молдовы имеет ограниченные полномочия», – говорит Алексей Гарань корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». Он считает, что президент Санду и демократическое, прозападное большинство в парламенте будут придерживаться промолдавской политики в тех сферах, где президент Игорь Додон , фактически, демонстрировал пророссийскую.
Профессор Гарань называет «абсолютно правильным шагом» желание нового президента Молдовы посетить Украину после инаугурации: «Это связано с тем, что Додон в свое время не заявил, что Крым – это территория Украины. После этого Додон пытался много раз наладить отношения с Киевом, но позиция Киева была принципиальной – он должен дезавуировать свои заявления, должен сказать, что Крым – это Украина. Додон этого не делал, он был под влиянием России».
О полномочиях президента Молдовы
Редактор молдавского независимого издания NewsMaker.md Ольга Гнаткова отметила, что о выводе российских войск (речь в первую очередь об ОГРВ) из Приднестровья в Молдове говорят уже не один год.
«Еще в 2018 году удалось добиться того, чтобы соответствующую резолюцию утвердили в ООН, но результатов это не дало по сей день. Ожидать внезапных успехов в этом вопросе у Майи Санду вряд ли стоит: полномочия президента ограничены, а в парламенте у ее партии пока нет большинства, и не факт, что оно появится даже после предполагаемых досрочных выборов», – говорит Гнаткова Русской службе «Голоса Америки».
Она считает, что дискуссия, которая ведется в экспертном и политическом сообществе вокруг вопросов территориальной целостности Молдовы, во многом зависит не только от присутствия или отсутствия российских войск: «В Кишиневе до сих пор нет четкого предложения, которое можно положить на стол переговоров – проекта по федерализации, условиях автономии или любому другому формату существования Приднестровья в составе Молдовы. Как подтвердила Санду сегодня, модель разрешения конфликта еще только разрабатывается. В Молдове нет четкого понимания, что делать с Приднестровьем даже в идеальной ситуации».
Новые формулы сотрудничества
Эксперт «Института политического образования» Александр Солонтай считает, что Украине следует поддержать инициативу Майи Санду. «Выведение российских войск из ПМР – это победа, потому что пройдет процесс воссоединения Молдовы, а для нас – это будет снижение российской угрозы на западном направлении. У нас сегодня юго-запад, юг, восток и север – позиции отражения российской угрозы», – говорит Солонтай корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».
Он считает, что Украина и Молдова могли бы найти новые формулы урегулирования приднестровского конфликта. «Это могут быть консолидированные усилия Украины и Молдовы в приграничной, таможенной, логистической, инфраструктурной, транспортной сферах. Они могут быть использованы в новых формулах, чтобы создать соответствующее давление для того, чтобы Приднестровье избавлялось от российских войск», – отметил Солонтай.
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Эксперты проанализировали возможные сценарии.
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