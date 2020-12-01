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Отменён Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 декабря стало известно, что успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. 1 декабря стало известно, что успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский турнир на приз Президента Беларуси...
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