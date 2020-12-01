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Отменён Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

01.12.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря стало известно, что успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – уже ставшая привычной для отмены многих спортивных соревнований по всему миру – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 1 декабря стало известно, что успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский турнир на приз Президента Беларуси...
 
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