Отменён Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря стало известно, что успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.