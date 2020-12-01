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«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

01.12.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие сотрудничества с регионами России – основа белорусско-российских отношений. Это еще раз подчеркнули 1 декабря участники заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате видеоконференции обсуждались различные вопросы – от поставок техники до совместной работы в социальной сфере.  

«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

Что касается экспорта в этот российский регион, то дилер МАЗа в сентябре выиграл конкурс на поставку 11 автобусов. В Пскове также прошла опытная эксплуатация автобуса МАЗ на газомоторном топливе. Активно отправляем на экспорт наши тракторы. Вице-премьер Игорь Петришенко также отметил, что в Псковской области могут быть востребованы услуги белорусских строителей.  

«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

В целом, сотрудничество Минска и Пскова налажено не первый год, но работать можно гораздо продуктивнее. Об этом говорили и на недавней встрече Александра Лукашенко с главой этого российского региона.

Товарооборот за 9 месяцев составил 77 миллионов долларов. По сравнению с 2019-м цифра сократилась из-за пандемии. К концу года ее планируют увеличить до 100 миллионов долларов.

«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Псковская область – наш важный торгово-экономический партнер, наш сосед. Поэтому сегодня мы дополнительно дадим импульс активизации нашего взаимодействия и обсуждению тех вопросов, о которых мы договаривались во время визита губернатора сюда. Это вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, и вопросы строительства. Активно мы хотим основаться на псковской земле для того, чтобы те проекты, которые у нас были удачно реализованы в других регионах Российской Федерации, в частности в Смоленской области, в Брянской и Калужской областях.  

«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

По итогам заседания рабочей группы стороны подписали план мероприятий на три года о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Петришенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Развитие сотрудничества с регионами России – основа белорусско-российских отношений. Это еще раз подчеркнули 1 декабря участники заседания...
 
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