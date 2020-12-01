Беларусь хочет продлить действие межбюджетного трансферта при расчётах за нефть на 21 год

Источник материала: АФН

Министерство финансов Беларуси ведет переговоры с правительством РФ о продлении на 2021 год условий расчетов за нефть с использованием механизма межбюджетного трансферта, который компенсирует белорусской стороне включенную в цену поставок премию российским компаниям-поставщикам нефти.

"Эти вопросы с повестки не сняты, они обсуждаются в общем контексте по условиям поставок энергоносителей", - сообщила пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, отвечая на вопрос о возможности продления на 2021 год механизма межбюджетного трансферта при расчетах за нефть, передает Интерфакс-Запад .

Как сообщалось, в июле 2020 года Беларусь и Россия подписали межправсоглашение, которое закрепило достигнутые в конце марта договоренности на уровне руководителей правительств двух стран, предусматривающие включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну.

Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Беларуси перечислением средств из российского в белорусский бюджет исходя из фактического объема поставок нефти.