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"Власти вошли в финальный этап саморазрушения" Экс-доцент МГЛУ Дулина о тюрьме, Лукашенко и ОМОН
Источник материала: Партизан
Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке преподавателей, а после была арестована на 14 суток.
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Бывшая преподавательница кафедры итальянского языка в Минском государственном лингвистическом университете Наталья Дулина объявила о забастовке...
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