В Беларуси увеличили трудовые пенсии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси увеличат трудовые пенсии . Перерасчет коснется почти двух с половиной миллионов человек, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Средний размер пенсий с учетом надбавок составит около 200 долларов. Это второе повышение за год. Летом, как и сегодня, суммы увеличили на 6%. В целом за год на выплату пенсий в Беларуси потратили почти 9% от ВВП.

«Трудовые пенсии – это пенсии по возрасту, по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и пенсии за выслугу лет. Все получатели этих видов пенсий получат более высокий размер пенсий с декабря по сравнению с ноябрем», – указала замначальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Беларуси Лариса Яшкова.

Размер пенсий зависит от стажа и заработной платы. С 2017-го возраст выхода на пенсию в Беларуси ежегодно повышается на шесть месяцев. В итоге для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.