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В Беларуси увеличили трудовые пенсии
01.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Средний размер пенсий с учетом надбавок составит около 200 долларов. Это второе повышение за год. Летом, как и сегодня, суммы увеличили на 6%. В целом за год на выплату пенсий в Беларуси потратили почти 9% от ВВП.
Размер пенсий зависит от стажа и заработной платы. С 2017-го возраст выхода на пенсию в Беларуси ежегодно повышается на шесть месяцев. В итоге для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.
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Средний размер пенсий с учетом надбавок составит около 200 долларов. Это второе повышение за год. Летом, как и сегодня, суммы увеличили на 6%.
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