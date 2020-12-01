«Работодатели боятся мести «властей». Как живет человек, который уволился из президентского пула

Источник материала: KYKY

Этим летом многие приближенные к Лукашенко решили уйти со своего поста. Один из таких – журналист ОНТ, начальник президентского пула Дмитрий Семченко. По информации «Нашей Нивы» рассказываем, как сложилась его жизнь после увольнения.

Семченко лично присутствовал на заседаниях Лукашенко, и, видимо, был с ним знаком. Этот человек не просто решил сменить студию, он натурально пошел ва-банк. Ушел он красиво, написав пост в инстаграм: «Когда я увидел, как уничтожают беларуский народ, понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!»

В сентябре Дмитрия задержали. Он провел 15 суток в СИЗО за участие в «несанкционированном марше».

После выхода из изолятора на Дмитрия посыпались предложения о трудоустройстве. Как он сам рассказал «НН», предлагали работу и в айти, и в продюсерском центре. Но Дмитрий остановился на компании «Белагро», которая занимается продажей сельхозтехники и запчастей. Сейчас он возглавляет ее пиар-службу.

«Гэта дзіўна, таму што узяць мяне на працу – гэта рызыка. Некаторыя мае калегі, якія гэтак жа сышлі з АНТ ужо сутыкаліся з тым, што працадаўцы баяліся іх браць, баючыся наезду кантралюючых органаў і іншай помсты з боку ўлады. Таму адчуваю падзяку і павагу да ўсіх, хто прапанаваў мне працу», – рассказал Семченко.