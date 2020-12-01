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Милиция требует от беларуса оплатить питание в ИВС: сумма как за еду в ресторане

01.12.2020 14:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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18-летнему жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД с требованием погасить задолженность за питание в изоляторе временного содержания – 135 рублей, из расчета 13 рублей 50 копеек в сутки, передает Media-Polesye.

Парень привлекался по народной статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначенные ему десять суток административного ареста провел в ИВС Столинского РОВД. Когда родственники привезли ему передачу, в ИВС принять ее отказались. Сказали сперва оплатить расходы на питание. И назвали сумму: 337 рублей 50 копеек. Деньги перевели двумя платежами: 50 рублей и 287 рублей 50 копеек. 

Уже после освобождения Тихону предъявили еще один счет, уже на 135 рублей. Таким образом, если все три суммы сложить, то еда в ИВС Столинского РОВД брестчанину обойдется в 472 рубля 50 копеек. 

Родственники возмущены такой арифметикой и поделились этой информацией с правозащитниками. Те, в свою очередь, советуют им обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой разъяснить, почему в ИВС Столинского РОВД такое дорогое меню.

 
Теги: Брест
 
 
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18-летнему жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД с требованием погасить задолженность за питание в изоляторе временного содержания – 135...
 
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