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Как приготовить идеальные сырники? Рецепт популярного блюда
01.12.2020 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На первый взгляд, готовить творожные сырники легко, но в процессе готовки возникает множество нюансов. Например, вы должны точно понимать, какими они должны получиться – мягкими или плотными, воздушными или плоскими, как блины.
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У каждой хозяйки – свой секрет идеальных сырников
Да, у каждой хозяйки – свой секрет идеальных сырников. Но Sputnik делится таким, который удовлетворит желания даже самых искушенных гурманов и любителей творожных десертов.
Рецепт лучших сырников в вашей жизни ищите ниже. Не стоит благодарности!
Ингредиенты:
- творог 9% – 800 г;
- рикотта – 400 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- сахар – 110 г;
- мука – 70 г;
- яичные желтки – 2 шт.;
- мука для присыпки.
Приготовление
Приятного аппетита!
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