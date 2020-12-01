Как приготовить идеальные сырники? Рецепт популярного блюда

Источник материала: Sputnik Беларусь

На первый взгляд, готовить творожные сырники легко, но в процессе готовки возникает множество нюансов. Например, вы должны точно понимать, какими они должны получиться – мягкими или плотными, воздушными или плоскими, как блины.

CC0 / Pexels / Надежда Окопник / Pexels / Надежда Окопник У каждой хозяйки – свой секрет идеальных сырников

Да, у каждой хозяйки – свой секрет идеальных сырников. Но Sputnik делится таким, который удовлетворит желания даже самых искушенных гурманов и любителей творожных десертов.

Рецепт лучших сырников в вашей жизни ищите ниже. Не стоит благодарности!

Ингредиенты:

- творог 9% – 800 г;

- рикотта – 400 г;

- ванильный сахар – 10 г;

- сахар – 110 г;

- мука – 70 г;

- яичные желтки – 2 шт.;

- мука для присыпки.

Приготовление

Все ингредиенты добавляем в миску и тщательно перемешиваем до однородности.

Полученную творожную массу выкладываем на присыпанную мукой доску и формируем колбаску. После разрезаем ее на одинаковые шайбочки и отправляем их в морозилку на 5-10 минут.

Достаем готовые сырники, обжариваем на сковороде с растительным или сливочным маслом. Также можно запечь сырники в заранее разогретой духовке: с двух сторон в течение 10 минут.

Выкладываем сырники в тарелку, украшаем фруктами, ягодами или ванильной пудрой. Подаем с вареньем, медом, сметаной или греческим йогуртом.

Приятного аппетита!

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