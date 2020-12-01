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Желтый уровень опасности продлен в Беларуси на среду

01.12.2020 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси в среду из-за гололедицы, которая появилась на некоторых участках дорог, сообщил Гидромет.

© Sputnik Станислав Лобатый
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Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях синоптики также сделали во вторник.

В ближайшие дни в Беларуси ожидается небольшое потепление. Во среду на улице будет 0..-5°С. Днем 2 и 3 декабря пройдет снег, температура как в ночное, так и в дневное время будет немногим ниже нуля. В пятницу, 4 декабря, будет преимущественно без осадков, температура сохранится в пределах 0°С.

Также синоптики предупредили о порывистом ветре, который прогнозируется в четверг и пятницу.

Гололедица на дорогах, по информации Гидромета, сохранится до конца рабочей недели.

Напомним, что по белорусскому законодательству с 1 декабря водители автомобилей должны ездить на зимней резине. Использование ее обязательно до 1 марта. Невыполнение требования влечет за собой штраф в размере 0,5 базовой величины.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили: на отдельных участках дорог образовалась гололедица – по прогнозу, она сохранится до конца рабочей недели.
 
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