Желтый уровень опасности продлен в Беларуси на среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси в среду из-за гололедицы, которая появилась на некоторых участках дорог, сообщил Гидромет.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях синоптики также сделали во вторник .

В ближайшие дни в Беларуси ожидается небольшое потепление. Во среду на улице будет 0..-5°С. Днем 2 и 3 декабря пройдет снег, температура как в ночное, так и в дневное время будет немногим ниже нуля. В пятницу, 4 декабря, будет преимущественно без осадков, температура сохранится в пределах 0°С.

Также синоптики предупредили о порывистом ветре, который прогнозируется в четверг и пятницу.

Гололедица на дорогах, по информации Гидромета, сохранится до конца рабочей недели.

Напомним, что по белорусскому законодательству с 1 декабря водители автомобилей должны ездить на зимней резине. Использование ее обязательно до 1 марта. Невыполнение требования влечет за собой штраф в размере 0,5 базовой величины.

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