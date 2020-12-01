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Туннели в сугробах и машины-подснежники: как замело Норильск
01.12.2020 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Норильск утопает в снегу после нескольких дней сильной метели. В ноябре там выпало 194% осадков от месячной нормы, высота сугробов доходит до двух метров. Местные жители самостоятельно проделывают туннели, чтобы выбраться из заваленных снегом гаражей или подъездов жилых домов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Многим приходится искать в сугробах свои автомобили. Автолюбители вынуждены выкапывать машины из снега и лопатой прокладывать им дорогу.
В городе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. "В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены", - заявили в администрации города.
По предварительным прогнозам снегопад продержится в Норильске вплоть до выходных. Коммунальные службы, работая в круглосуточном режиме, за октябрь и ноябрь с улиц вывезли почти 400 тонн снега.
Норильск – один из самых холодных и ветреных городов мира. Более трети дней в году в городе бушуют метели. В 2020-ом Норильск начало заносить снегом уже в октябре.
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Жители Норильска вынуждены откапывать свои автомобили от снега и проделывать туннели в огромных сугробах, чтобы выйти из подъездов и гаражей. Смотрите на видео...
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