Туннели в сугробах и машины-подснежники: как замело Норильск

Источник материала: Sputnik Беларусь

Норильск утопает в снегу после нескольких дней сильной метели. В ноябре там выпало 194% осадков от месячной нормы, высота сугробов доходит до двух метров. Местные жители самостоятельно проделывают туннели, чтобы выбраться из заваленных снегом гаражей или подъездов жилых домов.

Многим приходится искать в сугробах свои автомобили. Автолюбители вынуждены выкапывать машины из снега и лопатой прокладывать им дорогу.

В городе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. "В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены", - заявили в администрации города.

По предварительным прогнозам снегопад продержится в Норильске вплоть до выходных. Коммунальные службы, работая в круглосуточном режиме, за октябрь и ноябрь с улиц вывезли почти 400 тонн снега.

Норильск – один из самых холодных и ветреных городов мира. Более трети дней в году в городе бушуют метели. В 2020-ом Норильск начало заносить снегом уже в октябре.

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