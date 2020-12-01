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Удивительные кадры Бобровой Луны со всего света

01.12.2020 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ноябрьское полнолуние в народе называют Бобровой Луной — в это время бобры проявляли особую активность, стремясь быстее закончить подготовку к зиме. В этом году оно необычное, так как сопровождается полутеневым затмением. Это означает, что Луна попала в область вокруг Земли, где лучи Солнца заслоняются лишь частично. Это не тень, но там нет и прямых солнечных лучей. 

Луна погрузилась в южную часть земной полутени на 0,83 лунного диаметра и в этот момент была видна в Северной Америке, Океании, Австралии и восточной части Евразии. Люди не смогли заметить этого затмения, лишь незначительное уменьшение яркости лунного диска или же небольшое затемнение ее края.

Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные кадры Бобрового полнолуния со всего света.

Почему астрологи назвали последнее лунное затмение 2020 года кармическим и какие будут его последствия, читайте на Sputnik.

 
 
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Минувшей ночью Земля отбросила тень на Луну, оказавшись между ней и Солнцем — и получилось потутеневое затмение.
 
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