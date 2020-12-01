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На среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении, которое ожидается в среду, 2 декабря.
Как сообщается, на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
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Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении, которое ожидается в среду, 2 декабря.
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