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Белорусский Красный Крест запускает «Елку желаний» — сбор подарков для нуждающихся детей
Источник материала: Навiны
С 1 декабря по 15 января Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний».
«Елка желаний» — это ежегодный новогодний проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации; для тех ребят, которые обычно не получают подарки в новогодние праздники.
Уделить внимание 10 тысячам детей, которые в этом нуждаются — цель, которая стоит перед организаторами кампании. Для этого команда Белорусского Красного Креста адресно собрала желания ребят, находящихся в трудной ситуации, и дополнительно сформировала список сюрпризов — подарков для тех детей, которые не загадывали желания или чьих желаний мы не знаем.
Чтобы подарить детям праздник, организации по всей стране установят новогодние елки. Они будут стоять в торговых центрах, бизнес-центрах, отелях, кинотеатрах и других площадках, список которых будет размещен в первые недели декабря на сайте Белорусского Общества Красного Креста —
На елках будут размещены небольшие открытки с желаниями и сюрпризами. Каждый желающий, увидев такую елку, может купить подарок, который указан в открытке. Подарок можно будет оставить в инфо-центре магазина, на стойке регистрации отеля либо передать сотруднику заведения, в котором установлена елка.
Позже подарок доставят ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации: имеет инвалидность, живет в малообеспеченной, многодетной, опекунской или неполной семье.
Принять участие в благотворительной кампании можно и сделав пожертвование на сайте —
В «Елке желаний» могут поучаствовать и компании. Присоединиться к благотворительности можно установив елку для сбора подарков или оказав спонсорскую помощь.
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С 1 декабря по 15 января Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний».
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