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Коронопсихоз не позволит провести Рождественский хоккейный турнир

01.12.2020 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Причиной отмены называют неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

Коронопсихоз не позволит провести Рождественский хоккейный турнир
Фото president.gov.by

«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — отмечает hockey.by.

В конце марта этого года после одного из хоккейных матчей своей команды Лукашенко заявил журналистке телеканала ОНТ: «Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? Я тоже не вижу! Это холодильник, самое лучшее здоровье!.. Антивирусное лекарство самое настоящее!»

 
 
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Причиной отмены называют неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.
 
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