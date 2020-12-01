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Что смотрели белорусы на YouTube в 2020 году чаще всего. И это не трансляции протестов
Источник материала: Навiны
Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси.
В рейтинге лидирует интервью на канале
Второе место у юмористического шоу
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году
Среди музыкальных видео лидерами у белорусских пользователей YouTube третий год подряд стали российские исполнители. Первое и второе места — у панк-рэйв группы Little Big, третье и четвертое — у видеоблогера и певицы Клавы Коки.
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Беларуси
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Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси.
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