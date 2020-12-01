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Что смотрели белорусы на YouTube в 2020 году чаще всего. И это не трансляции протестов

01.12.2020 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси.

Что смотрели белорусы на YouTube в 2020 году чаще всего. И это не трансляции протестов

В рейтинге лидирует интервью на канале вДудь” с музыкантом и рэп-исполнителем Моргенштерном. Выпуски этого канала второй год подряд попадают в топ-3 по популярности среди жителей Беларуси.

Второе место у юмористического шоу “Что было дальше?” с Юрием Дудем и Лолитой в качестве гостей в студии. Третье место — у белорусского канала “А4” с челленджем по возвращению в школу. Видеоблогер Влад Бумага в 2019 году также был участником топ-10 YouTube в Беларуси.

 

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году

  1. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
  2. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  3. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
  4. Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя
  5. Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020
  6. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
  7. Победы Шоушэнка (1 серия) 18+
  8. Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, "Вагнер", Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона
  9. Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
  10. ЛУКАШЕНКО ПРОТИВ ТИХАНОВСКОЙ. ЖЕСТКАЯ СХВАТКА.

 

Среди музыкальных видео лидерами у белорусских пользователей YouTube третий год подряд стали российские исполнители. Первое и второе места у панк-рэйв группы Little Big, третье и четвертое — у видеоблогера и певицы Клавы Коки.

 

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Беларуси

  1. Little Big - Uno - Russia RU - Official Music Video - Eurovision 2020
  2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
  3. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
  4. Клава Кока - Покинула Чат (Премьера клипа, 2020) 6+
  5. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
  6. Dabro - Юность (Official video)
  7. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
  8. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
  9. Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно (премьера клипа)
  10. Супер Жорик - Золото (Премьера клипа 2020)
 
 
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Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси.
 
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